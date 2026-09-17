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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. محاضر مخالفات بالمخابز والأسواق ومحطات الوقود والتحفظ على سلع منتهية الصلاحية

تموين بني سويف
تموين بني سويف

نفذت مديرية التموين ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، وبمتابعة الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، عددًا من الحملات الرقابية المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية ومحطات الوقود، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، والتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

ففي استجابة لشكوى بشأن الاشتباه في خلط المنتجات بمياه داخل بعض محطات الوقود، تم تشكيل حملة تموينية للمرور على المحطات محل الشكاوى، حيث استعانت الحملة بالمختصين والجهات الفنية المعنية لفحص المنتجات البترولية وأخذ الإجراءات الفنية اللازمة للتحقق من مدى مطابقتها وسلامتها. وأسفرت أعمال الفحص عن سلامة المنتجات البترولية وعدم وجود مخالفات، وتبين عدم صحة ما ورد بالشكوى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكيد على استمرار الرقابة على محطات الوقود وسرعة فحص شكاوى المواطنين والتحقق منها حفاظًا على حقوق المستهلكين.

وفي مركز الفشن، نفذت إدارة التموين حملة على الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن تحرير محضرين لحيازة سلع مجهولة المصدر، وضبط والتحفظ على 253 جركن زيت سيارات مجهول المصدر، إلى جانب 1200 عبوة لبان مجهولة المصدر، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات بالمحال، ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.

كما نفذت إدارة تموين بندر بني سويف بالتعاون مع الرقابة التموينية حملة لمتابعة الحالة التموينية وجودة وسلامة السلع المعروضة، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة، شملت محضرًا لحيازة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط والتحفظ على 10 كجم لحوم منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات والعرض على الجهات المختصة.

وفي مركز ببا، نفذت حملة تموينية في إطار تكثيف الرقابة على المحال والمطاعم الواقعة في نطاق المدارس، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر، إلى جانب ما تم تحريره بمعرفة المكاتب التموينية التابعة للإدارة. وشملت المضبوطات 45 كجم من الدواجن وأجزائها داخل أحد محال الدواجن، حيث تم عرض المضبوطات على مدير المجزر الذي أعد تقريرًا فنيًا بحالتها، وأُرفق التقرير بالمحضر والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار جهات التحقيق المعنية.

كما أسفرت الحملة في ببا عن ضبط كمية من علب الزبادي غير مدون عليها أي بيانات، برطمانات بلاستيكية من العسل الأسود مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، مع التحفظ على الكميات المضبوطة ، فضلًا عن تحرير 3 جنح لعدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، و4 جنح لعدم حمل العاملين شهادات صحية وفي السياق نفسه، حررت المكاتب التموينية التابعة للإدارة 12 جنحة ضد 12 مخبزًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وفي نطاق إدارة تموين شرق النيل، أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر متنوعة، من بينها محضر ضبط مخزن بدون ترخيص والتحفظ على 100 كرتونة من بوردات لمبات LED لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية، و4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمنشآت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات والعرض على الجهات المختصة.

وفي مركز إهناسيا، نفذت حملة تموينية للمرور على الأسواق والباعة الجائلين ومتابعة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط طلمبة رصيف والتحفظ على 100 لتر بنزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى ضبط والتحفظ على 1000 لتر من ألبان الفرز غير الصالحة للاستهلاك ي، والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بني سويف تموين بني سويف محافظة بني سويف

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