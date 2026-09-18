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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل ناجتس في البيت

طريقة عمل ناجتس
طريقة عمل ناجتس
هاجر هانئ

الناجتس من الأكلات التي يعشق تناولها الكبار والصغار بالأخص مع بداية العام الدراسي الجديد تحرص الكثير من ربات المنزل على تقديمها لأطفالها في اللانش بوكس وهو ما يدفع الكثير من الأمهات إلي شرائه من الأسواق ولكن في أغلب الأوقات يكون غير صالح للأكل وغير صحي أيضا فبدلا من شرائه يمكنك تطبيقه في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ناجتس في البيت بطريقة اقتصادية و يمكنك تطبيقها وتقديمها لأطفالك في لانش بوكس المدرسة بمذاق لا يقاوم وبأسهل الخطوات أيضا.

مقادير الناجتس


● 2 صدور دجاج مفروم
● 2 بطاطس مسلوقة ومهروسة
● 3 ملعقة كبيرة دقيق
● 1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
● 1 ملعقة صغيرة بودرة بصل
● 1 ملعقة صغيرة بابريكا
● ملح وفلفل
● بيض
● بقسماط
● زيت للقلي

طريقة تحضير ناجتس اقتصادي

يخلط الدجاج مع البطاطس وبودرة الثوم وبودرة البصل والبابريكا والملح والفلفل والدقيق.

يقطع الخليط إلى مربعات ويغطى بالبيض والبقسماط.

تقلى في زيت قلي غزير ساخن أو تخبز في الفرن.

وتقدم ساخنة.

ناجتس مقادير الناجتس طريقة تحضير ناجتس اقتصادي طريقة عمل الناجتس الدجاج

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