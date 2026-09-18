رئيس لجنة الكرة للساق الواحد: نسعى للفوز بكأس العالم وليس التمثيل المشرف

تحدث محمد عادل حسني، رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحد، عن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات كأس العالم المقبلة، المقرر إقامتها في المكسيك خلال شهر نوفمبر.

وقال عادل حسني، خلال استضافته في برنامج "ستاد المحور"، مع الإعلامي خالد الغندور: "هؤلاء اللاعبون موهوبون، ونسعى بكل قوة للإيمان بموهبتهم وتقديم الدعم لهم بأي شكل".

وأضاف: "نستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم للساق الواحد في المكسيك خلال شهر نوفمبر المقبل، ونسعى لتقديم مستوى جيد يليق باسم مصر".

وتابع: "اللعبة تحظى بانتشار كبير في العالم، وبدأت تظهر في مصر بشكل كبير، وهناك العديد من اللاعبين في مصر لديهم الشغف والرغبة الكبيرة في ممارسة تلك اللعبة".

وشدد: "لدينا العديد من المحترفين المصريين في هذه اللعبة، وهناك 7 لاعبين محترفين في الدوري التركي بالوقت الحالي".

وواصل: "نسعى بقوة للفوز ببطولة كأس العالم المقبلة، وليس التمثيل المشرف فقط، ونسعى للظهور بشكل يليق باسم مصر في هذا المحفل العالمي ولدينا مدرب تركي يقود المنتخب وهو يحب هولاء اللاعبين ويفهمهم جيدا".

واختتم: "الفريق في هذه اللعبة عبارة عن ترس، وهم يكملون بعضهم البعض، وأتمنى أن يحظى هؤلاء اللاعبون بالدعم، لأنهم لا يحصلون على أي دخل من هذه اللعبة".