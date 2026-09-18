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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أحذر قبل الأكل .. هذه الأطعمة تسبب دهون الكبد..ماذا تفعل؟

الكبد
الكبد
هاجر هانئ

يؤدي الكبد العديد من الوظائف الحيوية، مثل إفراز العصارة الصفراوية للمساعدة في عملية الهضم، وتفكيك السموم الناتجة عن الكحول والأدوية وعمليات التمثيل الغذائي. ويُعد تمتع الكبد بصحة جيدة أمراً ضرورياً لسلامة الجسم وعافيته بشكل عام.

إن الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة، أو تلك الغنية بالدهون أو السكريات، يضع عبئاً إضافياً على الكبد، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني والالتهابات وتندب الأنسجة.

إليك بعض أسوأ الأطعمة التي تسبب الكبد الدهني 

 

السكريات المصنعة والمشروبات السكرية. يمكن أن تؤدي زيادة السكر -خاصةً الموجود في المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والحلويات- إلى إرهاق الكبد. فعلى عكس الأعضاء الأخرى، يقوم الكبد بمعالجة الفركتوز (نوع من السكر) وتحويله إلى دهون؛ لذا فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى "مرض الكبد الدهني غير الكحولي" (NAFLD)، حيث تتراكم الدهون في خلايا الكبد، مما يزيد من خطر تلفه.

البدائل الصحية: استبدل المشروبات الغازية بالمياه الفوارة مع الليمون أو الشاي غير المحلى، واختر الفاكهة الكاملة بدلاً من الحلويات المصنعة.

الأطعمة المقلية والوجبات السريعة. تحتوي البطاطس المقلية والدجاج المقلي وغيرها من الأطعمة الدسمة على كميات كبيرة من الدهون المتحولة غير الصحية والكربوهيدرات المكررة، مما يساهم في تراكم الدهون في الكبد وحدوث الالتهابات.

البدائل الصحية: اختر الأطعمة المخبوزة أو المشوية أو المطهوة باستخدام القلاية الهوائية، واستخدم دهوناً صحية مثل زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو بدلاً من الزيوت النباتية المصنعة.

الكبد
 

اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة. على الرغم من أهمية البروتين، إلا أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء ولحم الخنزير المقدد (البيكون) والنقانق واللحوم الباردة المصنعة (الدلي) قد يشكل عبئاً على الكبد؛ فهذه الأطعمة غنية بالدهون المشبعة التي قد تحفز الالتهاب وتراكم الدهون في الكبد.

البدائل الصحية: اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك، أو البروتينات النباتية مثل العدس والفاصوليا.

الخبز الأبيض والمعكرونة والكربوهيدرات المكررة. تفتقر الحبوب شديدة المعالجة إلى الألياف وتتسبب في ارتفاع مفاجئ وسريع في مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي في النهاية إلى مقاومة الأنسولين ومرض الكبد الدهني. ما يجب فعله بدلاً من ذلك: استبدل الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة، مثل الكينوا والأرز البني وخبز القمح الكامل.

الأطعمة الغنية بالصوديوم: تؤدي زيادة الصوديوم إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، وكلاهما يشكل عبئاً على الكبد والكلى. وغالباً ما تحتوي الحساء المعلب، والوجبات الخفيفة المصنعة، والوجبات المجمدة، وأطعمة المطاعم على كميات كبيرة من الصوديوم.

ماذا تفعل بدلاً من ذلك؟

 تحقق من ملصقات القيمة الغذائية واحرص على ألا تتجاوز كمية الصوديوم التي تتناولها 2300 ملليغرام يومياً. 

قم بإعداد الطعام في المنزل باستخدام الأعشاب والتوابل الطازجة لإضفاء النكهة، بدلاً من الاعتماد على الملح.

الكبد الأطعمة المصنعة الهضم الكبد الدهني

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