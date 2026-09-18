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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإنجليزي.. أرتيتا يطوي صفحة الخلاف مع هورزلر قبل مواجهة برايتون

أرتيتا
أرتيتا
مجدي سلامة

يتوقع ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، مباراة صعبة أخرى غدا السبت عندما يزور أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز برايتون لأول مرة منذ المواجهة المثيرة للجدل في مارس عندما اضطر فريق أرتيتا إلى بذل جهد كبير لتحقيق فوز ضيق.

بعد المباراة، انتقد مدرب برايتون، فابيان هورزلر، تكتيكات أرسنال، متهمًا إياهم بإضاعة الوقت أثناء تنفيذ الركلات الركنية. وقدّم هورزلر اعتذارًا لاحقًا لأرتيتا عبر رسالة نصية.

تعليق أرتيتا

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "انتهى كل شيء، كل شيء أصبح من الماضي، لدي احترام كبير لفابيان ولما قدمه برايتون كنادٍ".

يخوض فريق أرسنال مباراته الرابعة على التوالي خارج أرضه، بعد فوزه على نابولي في دوري أبطال أوروبا، وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإيبسويتش تاون في كأس الرابطة.

وأضاف :"سنواجه خصما صعبا للغاية غدا، وعلينا أن نستحق الفوز بالمباراة، هذا أحد تحديات الجدول الزمني، وقد استجاب الفريق بشكل رائع، حيث لعب بهيمنة واضحة، لا يهم حقًا ما إذا كنا نلعب على أرضنا أو خارجها، فنحن نريد أن نسبب نفس المشاكل للخصم"."

سيمنح الفوز على برايتون فريق أرسنال فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيحافظ على بدايته الرائعة في حملة الدفاع عن اللقب.

ستتبع مباراة يوم السبت فترة توقف دولية لمدة ثلاثة أسابيع، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن أرتيتا قد يوافق على تمديد العقد مع أرسنال خلال تلك الفترة.

يرتبط أرتيتا مع أرسنال بعقد حت عام 2027 منذ أن تم تعيينه في عام 2019، وأتم المدرب تصريحاته في هذا الأمر قائلًا: "أعتقد أننا جميعًا متفقون تمامًا، لدينا نفس الطموح ونفس الإرادة، لذلك عندما يتوفر لدينا الوقت سنقوم بحل ذلك".

أرتيتا هورزلر برايتون

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