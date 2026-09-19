جنوب سيناء تتحرك لحل أزمة الوقود في دهب.. شحنات جديدة ومحطة ثالثة لتعزيز الإمدادات

تحركت محافظة جنوب سيناء لمواجهة أزمة توافر المواد البترولية بمدينة دهب، عقب تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين بشأن نقص البنزين والسولار، في إطار جهود المحافظة لضمان انتظام الخدمات الأساسية، والحفاظ على مصالح المواطنين ودعم النشاط السياحي بالمدينة.

وأجرت المحافظة متابعة دورية لأرصدة الوقود بالمحطتين الموجودتين في مدينة دهب، مع العمل على تعزيز الكميات المتاحة بصورة مستمرة، وفقًا لمعدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية للمدينة، بما يسهم في الحد من أي نقص قد يؤثر على المواطنين والزائرين.

وفي هذا السياق، جرى التواصل مع شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول بمدينة السويس، لشحن كميات جديدة من البنزين والسولار إلى دهب، بما يدعم أرصدة المحطتين ويساعد على انتظام توافر المواد البترولية خلال الفترة الحالية.

كما تعمل المحافظة على توفير محطة وقود ثالثة بمدينة دهب، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات تموين السيارات، ومواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على المواد البترولية، في ظل ارتفاع أعداد السائحين والزائرين والسكان بالمدينة.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء المكانة السياحية التي تتمتع بها دهب، باعتبارها واحدة من أبرز المقاصد السياحية في جنوب سيناء، وما تشهده من حركة سياحية متزايدة، الأمر الذي يجعل انتظام الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها توافر الوقود، عنصرًا مهمًا لدعم الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي.

وتعكس الإجراءات المتخذة توجه المحافظة نحو التعامل مع الأزمة بصورة عاجلة، بالتوازي مع العمل على حل أكثر استدامة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الوقود، بما يضمن انتظام الإمدادات وعدم تكرار الأزمة، ويواكب احتياجات مدينة دهب وسكانها وزائريها.

جاء ذلك بعد شكاوى من المواطنين بدهب من عدم توفر الوقود بالقدر الكافي طوال أيام الأسبوع، خاصة في ظل توافد أعداد كبيرة من السائحين من مختلف الجنسيات على مدينة دهب.



