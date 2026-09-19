أنثروبيك تدرس إطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي وسط تصاعد المنافسة مع أوبن إيه آي

تدرس شركة "أنثروبيك" الأمريكية إطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد المنافسة مع شركة "أوبن إيه آي" قبيل طرح عام أولي متوقع.

ويأتي الإطلاق المحتمل بعد أن طرحت "أوبن إيه آي"، نموذج "جي بي تي-6 أسترا" في 3 سبتمبر الجاري، والذي بدأ يكتسب زخمًا بين الشركات والمطورين، ونتيجة لذلك، يعيد بعض المستثمرين المحتملين في "أنثروبيك" تقييم وضع الشركة في سوق الذكاء الاصطناعي الموجه للمؤسسات.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، تقيم "أنثروبيك" جوانب السلامة المتعلقة بنموذجها المقبل في إطار المداولات بشأن إطلاقه، وتأتي هذه المناقشات بعد أيام من دعوة الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي إلى إبطاء وتيرة إطلاق النماذج المتزايدة القدرات في قطاع الذكاء الاصطناعي، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتدرس الشركة أيضًا الإنفاق على النماذج الجديدة في مقابل جهود تحسين الربحية، في ظل زيادة أسعار الفائدة التي تدفع المستثمرين إلى التركيز بصورة أكبر على توقيت قدرة مطوري الذكاء الاصطناعي على تحقيق تدفقات نقدية مستدامة.

وتشير بيانات الاستخدام الحديثة إلى تصاعد المنافسة، حيث استحوذ "جي بي تي-6 أسترا" على نحو 13% من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الموجه للمؤسسات، مقارنة بنحو 8% لنموذج "كلود فيبل" التابع لأنثروبيك.

وقالت منصة "أوبن راوتر" إن المستخدمين أنفقوا على نماذج "أوبن إيه آي" أكثر مما أنفقوه على نماذج "أنثروبيك" الأسبوع الماضي، في أول تفوق لـ"أوبن إيه آي" وفق هذا المقياس منذ أكثر من عامين ونصف العام.

ولا تزال "أنثروبيك" تتمتع بتفوق من حيث الإيرادات، حيث تجاوز معدل الإيرادات السنوي للشركة 65 مليار دولار بحلول نهاية يوليو، ارتفاعًا من نحو 9 مليارات دولار في نهاية 2025. وتجاوز معدل الإيرادات السنوي لـ"أوبن إيه آي" 40 مليار دولار في يوليو، وتتوقع أنثروبيك تحقيق إيرادات تتراوح بين نحو 190 مليار دولار و200 مليار دولار في 2028.