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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

افتتاح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026» بمشاركة 13 دولة

افتتاح الالعاب الاقليمية
افتتاح الالعاب الاقليمية
محمد سمير

افتُتحت مساء اليوم فعاليات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «القاهرة 2026»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري، تحت شعار «رياضات الأداء»، بمشاركة وفود 13 دولة عربية، إلى جانب فعاليات المؤتمر الإقليمي للشباب.

وأقيم حفل الافتتاح على صالة الدكتور حسن مصطفى، بحضور زينة توكل، المدير التنفيذي لصندوق «قادرون باختلاف»، ونائبةً عن وزير التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، إلى جانب عدد من قيادات الأولمبياد الخاص وممثلي الجهات والمؤسسات الداعمة والمشاركة، وأعضاء منتخبات الأولمبياد الخاص المصري.

وشهدت مراسم الافتتاح طابور عرض للوفود المشاركة، التي تمثل البحرين والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب وقطر والسعودية وتونس والإمارات ومصر، إلى جانب المشاركين في المؤتمر الإقليمي للشباب.

وتضمن الحفل فقرة فنية قدمها عدد من ذوي الهمم، استعرضت جانبًا من الحضارة المصرية القديمة، في مشهد جمع بين الهوية المصرية ورسالة الأولمبياد الخاص القائمة على الدمج والمشاركة وإتاحة الفرصة للجميع.

وتشهد المرحلة الثانية من الألعاب مشاركة 13 دولة، إلى جانب 173 لاعبًا ولاعبة ورؤساء الوفود، فضلًا عن مشاركة 42 شخصًا في مؤتمر إعداد اللاعبين من ذوي الإعاقة.

وتقام المنافسات في أربع رياضات هي الفروسية بنادي الفروسية بالجزيرة، والقوة البدنية بالمركز الأولمبي بالمعادي، والجمباز الفني والجمباز الإيقاعي بنادي النادي بمدينة 6 أكتوبر.

وتأتي منافسات هذه المرحلة تحت شعار «رياضات الأداء»، الذي يركز على إظهار قدرات اللاعبين وتطوير مهاراتهم من خلال المنافسة الرياضية، إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس والاندماج والمشاركة المجتمعية.

وأكدت الأستاذة زينة توكل، المدير التنفيذي لصندوق «قادرون باختلاف» ونائبة وزير التضامن الاجتماعي، أهمية دعم الأبطال من ذوي الهمم وتوفير احتياجاتهم، متمنية التوفيق لجميع الوفود واللاعبين المشاركين.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص بصورة مستمرة على توفير المتطلبات الخاصة بالأبطال من ذوي الهمم، سواء فيما يتعلق بالجوانب الرياضية أو الرعاية والاطمئنان على حالتهم الصحية من خلال المتابعة والكشف الصحي الدوري.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مصر تتمتع بتاريخ بارز في استضافة فعاليات وألعاب ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن القاهرة استضافت أول ألعاب إقليمية في المنطقة عام 1999، قبل أن تستضيف نسخة عام 2014، التي شهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه عبد الوهاب الشكر إلى جميع الرعاة والجهات الداعمة، تقديرًا لدورهم في مساندة الأبطال من ذوي الهمم والمساهمة في خروج البطولة بالصورة التي تليق بمكانة مصر.

وأشار إلى أن مصر تعمل دائمًا على تقديم أفضل صورة ممكنة خلال الألعاب الإقليمية، معربًا عن ثقته في قدرة النسخة العاشرة على الخروج بصورة مميزة تعكس أهمية الحدث ومكانة المنطقة داخل حركة الأولمبياد الخاص.

بدوره، أكد المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، أن جميع اللجان العاملة في البطولة أنهت استعداداتها لتنظيم مختلف الفعاليات، بما يضمن خروج الحدث بصورة احترافية تليق باسم مصر.

وأوضح أن ملاعب المنافسات أصبحت جاهزة لاستقبال اللاعبين، على أن تنطلق المنافسات الرياضية غدًا الأحد 20 سبتمبر، بالتزامن مع عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، من بينها عروض برنامج التدريب على الأنشطة الحركية ومدارس الأبطال الموحدة.

ووجه رئيس الأولمبياد الخاص المصري الشكر إلى جميع الشباب المتطوعين المشاركين في تنظيم البطولة، مؤكدًا أن جهودهم تمثل عنصرًا أساسيًا في مساعدة اللاعبين والوفود والمساهمة في نجاح فعاليات الألعاب منذ انطلاقها.

الألعاب الإقليمية الألعاب الإقليمية العاشرة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص القاهرة 2026

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