حلول سياسية لا التصعيد.. برلماني يبرز رسائل مصر خلال لقاء مدير الـCIA

أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عكس ثوابت الموقف المصري تجاه الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها دعم الاستقرار، واحترام سيادة الدول، واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات.

رفض التصعيد ودعم التسويات السياسية

وقال شعبان رأفت إن تأكيد الرئيس السيسي أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الإيرانية ورفض الاعتداءات على الدول العربية يعكس تركيز القاهرة على خفض التصعيد وحماية أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية.

وأضاف أن التحرك المصري يستهدف دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة الأزمات من خلال المسارات السياسية والدبلوماسية.

القضية الفلسطينية في صدارة المباحثات

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القضية الفلسطينية كانت من الملفات الرئيسية التي تناولها اللقاء، مع تأكيد الرئيس السيسي أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح أن الموقف المصري يركز كذلك على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة، وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي وصولًا إلى تسوية تقوم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

السودان والصومال والقرن الأفريقي

ولفت شعبان رأفت إلى أن بحث الأزمة السودانية والتطورات في الصومال والقرن الأفريقي يعكس امتداد التنسيق المصري الأمريكي إلى عدد من الملفات الأمنية والجيوسياسية ذات التأثير المباشر على استقرار المنطقة.

وأكد تمسك مصر بوحدة السودان واستقرار مؤسساته الوطنية، إلى جانب رفض المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

تنسيق مصري أمريكي لمواجهة التحديات الأمنية

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية استمرار التنسيق وتبادل الرؤى والمعلومات بين القاهرة وواشنطن بشأن القضايا الإقليمية، بما يدعم الجهود المرتبطة بمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.