ميلوني: إيطاليا تعتزم حظر النقاب في المدارس وتحديد سقف لعدد الطلاب الأجانب في الفصل

صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الأحد بأن بلادها تستعد لحظر أغطية الوجه"النقاب" في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في الفصل الواحد؛ وجاء ذلك في سياق تأكيدها على توجهاتها اليمينية خلال فعالية شبابية نظمها حزبها.

تُعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية عرضة لتدفق المهاجرين نظراً لموقعها الاستراتيجي في وسط البحر الأبيض المتوسط، مما يجعل ملف الهجرة قضية بالغة الحساسية وتحدياً رئيسياً أمام الحكومات المتعاقبة.

ولا تزال مسألة دمج المهاجرين - ولا سيما القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة - مثار جدل في المشهدين السياسي والاجتماعي الإيطاليين؛ إذ غالباً ما تؤدي النقاشات المتعلقة بالرموز الدينية، والاندماج الثقافي، وقواعد المواطنة، وسياسات الهجرة إلى انقسام في الرأي العام.

وقالت ميلوني - خلال تجمع سنوي للجناح الشبابي لحزبها "إخوة إيطاليا" - إنه سيتم قريباً طرح إجراء أمام مجلس الوزراء يهدف إلى تحديد سقف قانوني لعدد الطلاب الأجانب في الفصل الدراسي، كما يلزم هذا الإجراء أولياء أمور الطلاب الأجانب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج بالنظام المدرسي بتعلم اللغة الإيطالية، ويحظر ارتداء البرقع والنقاب داخل المدارس.