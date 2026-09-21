أمير عزمي: مدربو الزمالك يتفوقون على الأهلاوية

تحدث أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، عن الفوارق بين الكوادر الفنية والتدريبية في قطبي الكرة المصرية، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E.

وقال أمير عزمي مجاهد إن الكوادر الفنية والتدريبية المنتمية إلى نادي الزمالك تتفوق، من وجهة نظره، على نظيرتها في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن المدربين الزملكاوية يمتلكون إمكانات وخبرات أكبر.

وأكد لاعب الزمالك السابق أن المقارنة بين الأجهزة الفنية في الناديين تميل لصالح الزمالك، معتبرًا أن المدربين الذين سبق لهم العمل داخل القلعة البيضاء يقدمون مستويات أفضل مقارنة بمدربي الأهلي، وفقًا لرؤيته الشخصية.