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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يصدر كتاباً دورياً لإلزام المحال العامة بوضع حاويات جمع مخلفات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، كتابا دوريا بشأن تنظيم منظومة إدارة المخلفات البلدية بالمحال العامة والمحال التجارية، وذلك بناءً على الكتاب الدوري رقم (248) لسنة 2026 الصادر من وزارة التنمية المحلية والبيئة، والتزاماً بتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على البيئة، وتقليل التلوث الناتج عن الإدارة غير السليمة للمخلفات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمن الكتاب الدوري إلزام كافة المحال العامة الالتزام بوضع حاويات جمع مخلفات لا تقل سعتها عن 240 لترًا، مع زيادة السعة في حال زيادة المخلفات الناتجة عن النشاط التجاري، وفقاً لأحكام المادة (16) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة 2020.

وأن تكون الحاويات مصنوعة من مادة صلبة بلاستيكية غير منفذة وخالية من الثقوب لمنع تسريب السوائل والمخلفات، وأن تكون مزودة بغطاء محكم وبقبضتين للتسهيل.

وبالنسبة لآلية التسليم فيتم تسليم المخلفات حصراً للجهات المخولة رسمياً بتنفيذ عمليات جمع ونقل المخلفات البلدية بكل منطقة، مع التأكيد على تواجد ونظافة تلك الحاويات وغسلها وتطهيرها للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري والصحة العامة والبيئة.

وفي حال عدم الالتزام بوجود هذه الحاويات بالمواصفات المحددة، أو عدم الالتزام بالتعليمات والضوابط المعلنة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فوراً، طبقاً لأحكام المادة (71) من القانون رقم (202) لسنة 2020.

هذا وستقوم كافه المدن بمتابعة تنفيذ القرار ، وعلى كافة المحلات والأنشطة التجارية الإلتزام لعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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