المتحدث باسم الخارجية الصينية: تبادل الزيارات بين شي وترامب خلال 6 أشهر يمثل علامة تاريخية فارقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، إن تبادل الزيارات بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غضون ستة أشهر يمثل علامة تاريخية فارقة.
يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الصينية -في وقت سابق اليوم - أن الرئيس شي سيقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة في الفترة من 23 وحتى 25 من سبتمبر الحالي تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي.
وأوضح قوه -خلال مؤتمر صحفي دوري أوردته شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الاثنين/ - أن الرئيس شي سيتبادل الرؤى - خلال زيارته إلى الولايات المتحدة - مع الرئيس ترامب بشأن قضايا رئيسية متعلقة بالعلاقات الصينية-الأمريكية، والسلام والتنمية العالميين.
وأكد المتحدث الصيني، أن دبلوماسية رؤساء الدول تؤدي دورا استراتيجيا لا غنى عنه في توجيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، معربا عن استعداد بلاده للعمل مع الجانب الأمريكي لإثراء مضمون علاقة بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي، وتعزيز الحوار والتعاون، وإدارة الخلافات بشكل مناسب، فضلا عن تحسين رفاهية الشعبين باضطراد، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في العالم.
يذكر أن الرئيس الأمريكي زار الصين في الفترة من 13 إلى 15 من مايو الماضي.