وزير الخارجية القبرصي يجري لقاءات في نيويورك لبحث قضايا السياسة الخارجية

يجري وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس سلسلة من اللقاءات في نيويورك، بالتزامن مع أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لبحث عدد من القضايا التي تحظى بأهمية بالنسبة للسياسة الخارجية لبلاده.

وأكد كومبوس، في منشور عبر منصة "إكس"، ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وعقد وزير الخارجية القبرصي عددًا من اللقاءات في نيويورك، من بينها اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

كما شارك في مأدبة عشاء عمل مع الأمير زيد رعد الحسين، الرئيس والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للسلام، لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.