شح الأمطار في كوت ديفوار يثير مخاوف بشأن جودة الكاكاو وإمداداته

أثار تراجع معدلات هطول الأمطار في معظم مناطق زراعة الكاكاو الرئيسية في كوت ديفوار مخاوف بشأن تأثير الجفاف ونقص الرطوبة على نمو المحصول وجودة حبوب الكاكاو، في وقت تستعد فيه البلاد لموسم الحصاد الرئيسي الممتد من سبتمبر إلى فبراير.

وتشهد كوت ديفوار، أكبر منتج للكاكاو في العالم، موسم الأمطار عادة من أبريل إلى منتصف نوفمبر، إلا أن معدلات الهطول جاءت خلال الأسبوع الماضي أقل من المتوسط في مناطق واسعة من البلاد، ما أدى إلى تراجع الرطوبة اللازمة لنمو الثمار الصغيرة المقرر حصادها العام المقبل، مع تسجيل حالات تساقط لبعضها من الأشجار.

وتتركز المخاوف بصورة خاصة في مناطق سوبري وأجوفيل وأبنجورو وديفو، حيث تراوحت مستويات هطول الأمطار بين معدلات أقل بكثير من المتوسط وانعدام الأمطار خلال الأسبوع الماضي.

ويثير استمرار الجفاف حتى منتصف أكتوبر مخاوف التأثير في دورة إنتاج المحصول الرئيسي، بما قد يؤدي إلى تقليص فترة الحصاد وامتداد تداعيات نقص الأمطار إلى الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.

ولا تقتصر تداعيات شح الأمطار على حجم الإنتاج، إذ أثرت الظروف المناخية الحالية أيضًا على جودة الحبوب التي يجري حصادها، بعدما حالت الأجواء الغائمة دون جفافها بصورة مناسبة.

وفي منطقة دالوا، سجلت الأمطار 3.6 ملليمتر فقط خلال الأسبوع الماضي، أي أقل بنحو 26.1 ملليمتر من المتوسط، قبل أن تشهد المنطقة هطول أمطار جيدة صباح الاثنين، ما عزز الآمال بعودة معدلات الهطول إلى مستويات أكثر انتظامًا.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير تغير المناخ على أنماط الأمطار والظروف الزراعية في مناطق إنتاج الكاكاو، إذ يمكن لفترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة واضطراب مواسم الأمطار أن تزيد الضغوط على المحاصيل وتؤثر في الإنتاجية وجودة الحبوب. وتراوحت درجات الحرارة في كوت ديفوار خلال الأسبوع الماضي بين 25.6 و29.7 درجة مئوية.