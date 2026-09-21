مباحثات لبنانية قطرية لبحث خفض التصعيد بالمنطقة وتعزيز التعاون

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني على أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة وتجنيبها المزيد من المواجهات.

جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم /الاثنين/، وبحضور وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي.

وبحث اللقاء آخر التطورات في المنطقة، والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، لاسيما في قطاعي الطاقة والكهرباء، لما لذلك من أهمية في التخفيف من الصعوبات المعيشية التي يواجهها اللبنانيون، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته.. كما تطرق اللقاء إلى بحث دعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في لبنان.. وفي هذا الصدد، ثمّن سلام وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان.