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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره الكيني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء التطورات الإقليمية

وزير الخارجية ونظيره الكيني
وزير الخارجية ونظيره الكيني
أ ش أ

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، مع موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

جاء اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي جدد الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمسارات التعاون السياسية والاقتصادية والتنموية، مشدداً على أهمية مواصلة البناء على مخرجات زيارة السيد رئيس الجمهورية لنيروبي في مايو الماضي بما يحقق المصالح المشتركة لاسيما انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة في أقرب وقت.

كما استعرض وزير الخارجية التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى العلمين إفريقيا المقرر عقده خلال الفترة 2 - 4 أكتوبر المقبل، على هامش الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي منتصف العام، وما يمثله من منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول القارة ودعم جهود التكامل الاقليمي.

وأكد وزير الخارجية أيضاً أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة.. مُبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية.

ورحب بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة NBI لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.

كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وبحثا سبل تعزيز التنسيق إزاء التحديات التي تشهدها القارة الإفريقية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التنسيق بين البلدين بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الدولية والاقليمية.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا

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