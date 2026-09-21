خبير: إمكانية التصعيد من جانب إيران تتزايد مع ترقب الهجوم الأمريكي المنتظر

قال الدكتور مايكل أوهيرلي خبير العلاقات الدولية، إنّ احتمالية التصعيد هي الأكبر مقارنة بخفض التصعيد، خصوصًا من جانب إيران، موضحًا أن طهران تترقب الهجوم الأمريكي المنتظر، ومن ثم ستقوم بالتصعيد.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العقوبات الاقتصادية فُرضت على إيران على مدار عدة سنوات وعقود، كما شهدت الفترة الأخيرة موجة جديدة من العقوبات، إلا أنها لم تؤتِ أُكُلها ولم تُغيّر من حال النظام الإيراني.

وأوضح أوهيرلي أن الأمريكيين ليست لديهم آلات أو أساليب أخرى يمكنهم من خلالها التأثير على إيران، مشيرًا إلى أن العقوبات تمثل الأداة أو «المطرقة» التي تملكها الإدارة الأمريكية في هذا الصدد.