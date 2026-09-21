الصين تؤكد أن موقفها بشأن حماية سلاسل الصناعة والإمداد للمعادن الحرجة لم يتغير

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، اليوم الاثنين، أن موقف الصين بشأن الحفاظ على سلامة واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية للمعادن الحرجة لم يتغير، وتتحمل جميع الأطراف مسؤولية الاضطلاع بدور بناء لتحقيق هذه الغاية.

جاءت تصريحات المتحدث خلال مؤتمر صحفي دوري ردا على استفسار أشار إلى أن القيود التي فرضتها الصين هذا العام على صادرات عناصر الأرض النادرة إلى اليابان قد أثرت على سلاسل الإمداد الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال "قوه" إنه فيما يتعلق بالقيود ووفقا للقوانين واللوائح، تحظر الصين تصدير جميع المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى مستخدمين عسكريين يابانيين وأيضا للاستخدام العسكري لليابان، وكذلك أي صادرات قد تسهم في تعزيز القدرات العسكرية لليابان.

وأضاف أن الهدف من ذلك هو عرقلة مساعي اليابان لإعادة التسلح ومحاولاتها لامتلاك أسلحة نووية.