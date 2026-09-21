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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أطفال أوروبا يواجهون خطر تضاعف ارتفاع الحرارة المؤدية لحرائق الغابات مقارنة بأجدادهم

حرائق الغابات
حرائق الغابات
أ ش أ

كشفت دراسة أن الأطفال الأوروبيين سيواجهون نحو ضعف عدد سنوات الطقس شديد الخطورة لاندلاع الحرائق التي واجهها أجداد أجدادهم، إذا لم تتسارع إجراءات مواجهة تغير المناخ بوتيرة سريعة.

ووجد الباحثون أن استمرار الاحترار العالمي في ظل السياسات الحالية سيعرض طفلًا يولد في أوروبا عام 2025 إلى 3 سنوات إضافية من الطقس شديد الخطورة المهيئ للحرائق خلال حياته، مقارنة بشخص ولد في 1950، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وسيرتفع عدد الأيام التي تشهد أشد الظروف ملاءمة لاندلاع الحرائق واحتراقها بدرجات حرارة أعلى وانتشارها لمسافات أبعد بوتيرة أسرع في منطقة البحر المتوسط، حيث سيواجه جيل بيتا، وهو الجيل الذي يولد اعتبارًا من 2025، 5 سنوات إضافية من التعرض للطقس شديد الخطورة للحرائق خلال حياته مقارنة بجيل طفرة المواليد، الذي ولد خلال العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية.

وتفاقمت الظروف الحارة والجافة والعاصفة التي تسمح للحرائق الصغيرة بالتحول إلى نيران هائلة بفعل قرن ونصف القرن من التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري والتدمير واسع النطاق للطبيعة، ما أدى إلى ارتفاع حرارة الكوكب بمقدار 1.4 درجة مئوية، وفي أوروبا، التي ارتفعت درجة حرارتها بمعدل يعادل ضعف المتوسط العالمي، أسهم تدهور الظروف المناخية بصورة متزايدة في تأجيج حرائق هائلة تجاوزت قدرة السلطات على السيطرة عليها.

وقالت روزا بيترويستي، الباحثة في مجال المناخ في الجامعة الحرة في بروكسل والمؤلفة الرئيسية للدراسة، إن الطقس شديد الخطورة للحرائق يمثل "شرطًا ضروريًا لكنه غير كافٍ" لاندلاع الحرائق الشديدة التي اجتاحت أجزاء من أوروبا هذا الصيف، وأضافت: "الظروف الجوية عنصر مهم في مخاطر الحرائق، فهي تحدد إمكانية اندلاع الحريق، وتحوله إلى حريق شديد التدمير يصعب السيطرة عليه، وانتشاره بسرعة كبيرة."

وجمع الباحثون بيانات ديموغرافية مع مخرجات نماذج المناخ العالمية، وأحصوا عدد الأيام التي كان فيها الطقس المهيئ للحرائق أشد من أسوأ 5% من الأيام في تلك المنطقة خلال الفترة المرجعية من 1985 إلى 2014، كما درسوا 21 سيناريو تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة العالم بين 1.5 و3.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وهو نطاق يغطي بصورة تقريبية أفضل وأسوأ السيناريوهات التي يُرجح أن تواجهها البشرية.

ووجد الباحثون أنه في ظل السياسات الحالية، التي ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة العالم بمقدار 2.6 درجة مئوية، يمكن للأطفال المولودين اليوم توقع التعرض لطقس شديد الخطورة للحرائق بنسبة تزيد 84% على ما تعرض له المولودون في 1950. وعزا الباحثون 86% من هذه الزيادة إلى تغير المناخ، و14% إلى زيادة متوسط أعمار البشر.

وإذا أمكن الحد من ارتفاع درجة الحرارة بحلول نهاية القرن إلى 1.5 درجة مئوية، وهو هدف يُرجح تجاوزه خلال بضع سنوات فقط، فإن الأطفال المولودين في 2025 سيواجهون 1.3 سنة أقل من التعرض للطقس شديد الخطورة للحرائق مقارنة بما سيواجهونه في ظل السياسات الحالية، وفقًا للدراسة.

الأطفال الأوروبيين الحرائق تغير المناخ الاحترار العالمي

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