بـ12عملا في أول شهر بالعام الدراسي.. تجعلها سنة النجاح والأفراح

أوصى مركز الأزهر العلمي للفتوى الإلكترونية، الطلاب باستقبال العام الدراسي الجديد باثني عشرة عملًا، من وحي الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة.

وقال «الأزهر» عن أفضل الأعمال في بداية العام الدراسي الجديد : ابدأ عامك الدراسي واضعًا هدفك أمام عينيك، وسِرْ في طريق الوصول إليه بطمأنينة، ولا يشغلنك عنه شاغل، وليكن هدفك عاليًا غاليًا.

أفضل الأعمال في أول شهر بالعام الدراسي

واستشهد بما قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، وَمَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا» أخرجه الحاكم في مُستدركه، وقال صلى الله عليه وسلم: «فِي الجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ الأَرْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ العَرْشُ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ» أخرجه الترمذي.

وتابع: استقبل عامك الدراسي الجديد بانضباط ومحافظة على الوقت، فوقتك هو عمرك، وعمرك هو رأس مالك، وأدِّ دورك؛ فكل شيء حولك يسير وفق نظام لا يتخلف؛ ليؤدي دوره الذي أنيط به.

واستند لما قال الله تعالى: «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» [يس: 38 - 40].

وأضاف: استقبل عامك الدراسي الجديد بتفاؤل، ولا تستمع للمتشائمين، قال صلى الله عليه وسلم: «..وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ». مُتفق عليه.

ودلل بما قال الحليميّ: «كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يعجبه الفأل؛ لأنّ التّشاؤم سوء ظنّ بالله تعالى بغير سبب محقّق، والتّفاؤل حسن ظنّ به، والمؤمن مأمور بحسن الظّنّ بالله تعالى على كلّ حال» فتح الباري لابن حجر العسقلاني.

واستطرد: استقبل عامك الدراسي الجديد بنشاط، ويقظة، وإقبال على العلم، واستعذ بالله من الكسل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه ويقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ..» أخرجه البخاري.