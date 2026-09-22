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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواصلات آمنة.. مبادرة لنقل طلاب الجامعات من التل الكبير إلى الإسماعيلية

المبادرة
المبادرة
الإسماعيلية انجي هيبة

تواصلت، صباح اليوم، فعاليات مبادرة «مواصلات آمنة» التي أطلقتها محافظة الإسماعيلية، لتوفير وسائل انتقال آمنة ومخفضة ومنظمة لطلاب الجامعات، من مراكز ومدن القصاصين الجديدة والتل الكبير والقنطرة غرب، والمتجهين إلى جامعة قناة السويس والجامعات بمحافظة الإسماعيلية.

وتأتي المبادرة في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لأبناء المحافظة، بالتزامن مع بدء العام الجامعي الجديد، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأسرهم، من خلال توفير حلول عملية تسهم في انتظام انتقال الطلاب يوميًا إلى مقار جامعاتهم والعودة منها.

وأكد اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أهمية المبادرة في توفير وسائل انتقال مناسبة وآمنة للطلاب، خاصة مع بداية العام الجامعي وما تشهده هذه الفترة من زيادة في حركة الطلاب وارتفاع الطلب على وسائل المواصلات.

ووجّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بمتابعة جاهزية سيارات الميكروباص المخصصة لنقل الطلاب، وتنظيم حركة السيارات خلال الساعات الأولى من الصباح، بما يضمن انتظام عملية نقل الطلاب وتوفير وسيلة انتقال مناسبة لهم.

وتتحرك السيارات في الساعة 7:45 صباحًا من نقاط التجمع والمواقف الرئيسية، وفقًا لخطة تنظيمية تستهدف تسهيل وصول الطلاب إلى مقار جامعاتهم في المواعيد المحددة.

وشهد اليوم الأول من المبادرة انتظامًا في تنفيذ خطة نقل الطلاب وفق المواعيد المقررة، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن متابعة حركة سيارات نقل الطلاب والتنسيق المستمر لضمان انتظام الخدمة وتقديم وسيلة انتقال آمنة ومنظمة لأبناء المحافظة.

وتأتي مبادرة «مواصلات آمنة» ضمن جهود محافظة الإسماعيلية لتوفير التيسيرات اللازمة للطلاب مع انطلاق العام الجامعي الجديد، ودعم الأسر من خلال حلول عملية تساعد على انتظام حركة الانتقال اليومية للطلاب.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية

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