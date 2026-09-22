محافظ القاهرة يتفقد أعمال التشجير بمحورى محمد حسنين هيكل والحضارات

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة أعمال التشجير الجارية بمحورى محمد حسنين هيكل والحضارات، لمتابعة معدلات تنفيذ خطة المحافظة للتوسع فى المساحات الخضراء، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ«تخضير القاهرة».

وتابع محافظ القاهرة خلال جولته أعمال زراعة وتشجير المحاور ورفع كفاءة المساحات الخضراء، موجهًا بتكثيف الزراعات والأشجار في المواقع التي تسمح بذلك، بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى للعاصمة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

محافظ القاهرة

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة تعمل على الاستفادة من مختلف المساحات المتاحة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خلال تحويل المواقع التي يتم إخلاؤها والمساحات غير المستغلة، وفقًا لطبيعة كل موقع، إلى مسطحات خضراء وحدائق ومتنزهات لخدمة السكان وتوفير متنفسات داخل المناطق العمرانية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن خطة تخضير القاهرة يتم تنفيذها وفق رؤية علمية وبالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لاختيار أنواع الأشجار المناسبة للبيئة المصرية، مع التركيز على الأشجار وارفة الظلال وقليلة الاستهلاك للمياه، بما يدعم جهود المحافظة فى تحسين البيئة الحضرية والحد من التلوث.