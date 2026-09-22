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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء أمطار غزيرة جلبها إعصار دوجوان في اليابان إلى 6 أشخاص

اليابان
اليابان
أ ش أ

أعلنت السلطات، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإعصار "دوجوان" إلى ستة أشخاص، مع بقاء ستة آخرين في عداد المفقودين، وذلك بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في طوكيو والمناطق المجاورة لها في اليوم السابق.

ومع مرور الإعصار بالقرب من ساحل المحيط الهادئ، غمرت الأمطار الغزيرة المنازل وتسببت في انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي عن نحو 58 ألف منزل في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء في محافظة "تشيبا".

وقد شكلت هذه الأمطار - التي هطلت تزامنا مع عطلة "الأسبوع الفضي" في البلاد - مشكلة خاصة لمحافظة "تشيبا"، التي كانت قد تعرضت أيضا لأمطار غزيرة في شهري أغسطس وأوائل سبتمبر.

وفي محافظة "كاناجاوا" القريبة من طوكيو، وقعت سلسلة من الانهيارات الأرضية في مدينتي "يوكوسوكا" و"ميورا"؛ حيث تأكدت وفاة شخص واحد، بينما تواصل الشرطة المحلية البحث عن أربعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

حصيلة الوفيات الإعصار دوجوان انهيارات أرضية

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