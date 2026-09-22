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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المؤبد لمتهم و15 عامًا لـ9 آخرين في قضية إنهاء حياة شاب بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بالسجن المؤبد على متهم، والسجن لمدة 15 عامًا على 9 متهمين آخرين، فيما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة عامين غيابيًا، في القضية المتهمين فيها بقتل شاب خلال مشاجرة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

جاء الحكم عقب قرار سابق للمحكمة بإحالة أوراق المتهمين الـ12 إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في شأن الحكم بالإعدام، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم في القضية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى نشوب مشاجرة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، أسفرت عن مقتل شاب، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبدأت في إجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

وبعد نظر القضية وسماع المرافعات والاطلاع على أوراقها، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على متهم، و15 عامًا على 9 متهمين، فيما قضت غيابيًا بالسجن لمدة عامين على متهمين اثنين.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية

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