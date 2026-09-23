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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الاستثمار: تنسيق كامل مع المصانع للتوسع في الإنتاج وزيادة التصدير.. ونواب: يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
معتز الخصوصي

نائب: لا بد من وجود تحركات حكومية جادة في ملف الإنتاج والتصدير

برلماني يشيد بتصريحات وزير الاستثمار بشأن وجود تنسيق كامل مع المصانع للتوسع في الإنتاج وزيادة التصدير

نائب: هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل 

أشاد عدد من النواب بتصريحات وزير الاستثمار بشأن وجود تنسيق كامل مع المصانع للتوسع في الإنتاج وزيادة التصدير ، وأكدوا أن هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

في البداية قال النائب محمد فؤاد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن ملف الإنتاج والتصدير يحتاج إلى وقفة أكثر جدية من مجرد الحديث عن «خارطة طريق».

وأضاف فؤاد لـ"صدى البلد": وفقًا لتقرير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال النصف الأول من 2026 زادت الصادرات غير البترولية 2.97% فقط لتصل إلى 25.5 مليار دولار، بينما قفزت الواردات غير البترولية 20.96% إلى 48.1 مليار دولار. والنتيجة أن العجز التجاري غير البترولي ارتفع 50.7% في ستة أشهر فقط، من نحو 15 مليارًا إلى 22.6 مليار دولار، وانخفضت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 62.3% إلى 53%.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن نمو الصادرات ضعيف للغاية مقارنة بنمو الواردات؛ وبالتالي الحديث عن زيادة الصادرات يجب أن يرتبط بمستهدفات رقمية قابلة للقياس، وليس فقط بحزم دعم جديدة ، مؤكدا أن هناك تركز واضح في الأسواق؛ أهم 15 سوقًا تستحوذ على 62.17% من الصادرات، بما يزيد حساسية الأداء للصدمات في عدد محدود من الأسواق

وتابع: السؤال الأهم: ما مستهدف الإنتاج؟ ما مستهدف المكون المحلي؟ ما الواردات التي سنحل محلها؟ ما الصادرات الإضافية المستهدفة؟ ومن المسؤول عن كل رقم ومتى نحاسبه؟ أما أن نعقد اجتماعًا عنوانه «تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني» ولا يكون وزير الصناعة حاضرًا، فهذه في حد ذاتها صورة مصغرة لمشكلة أكبر: تعدد الجهات المسؤولة عن الصناعة، بينما المسؤولية عن النتيجة النهائية غير واضحة.

وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن وجود تنسيق كامل مع المصانع للتوسع في الإنتاج وزيادة التصدير. 

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد تفقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مصنع لصناعة الفلاتر الميكرونية ومحطات التحلية بمحافظة دمياط، وذلك في إطار جولته الميدانية بالمحافظة ضمن فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، لمتابعة الأنشطة الإنتاجية والتعرف على خطط الشركات للتوسع وزيادة الصادرات، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقيادات الوزارة والهيئة.

واستعرض رئيس الشركة أنشطة المصنع، التي تشمل صناعة الفلاتر الميكرونية ومكوناتها، وتجميع خطوط الإنتاج وماكينات الفلاتر بمختلف أنواعها، إلى جانب صناعة وتجميع مكونات وأجزاء محطات التحلية، وتصنيع أغشية التناطح العكسي «MEMBRANE»، بالإضافة إلى صناعة وتجميع محطات الصرف الصحي، وتصنيع الكمامات ومستلزمات الوقاية ومكوناتها.

كما أشار إلى أن الشركة تقوم كذلك بتصنيع المواد الخام المستخدمة في منتجاتها، مع الالتزام بتصدير نسبة 80% من حجم الإنتاج السنوي.

وأوضح رئيس الشركة أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى نحو 2 مليون شمعة فلتر، و30 هاوسنج لمحطات التحلية.

3.17 مليون دولار صادرات خلال العام 2025

واستعرض تطور الصادرات السنوية للشركة، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 698.2 ألف دولار عام 2022، و799.4 ألف دولار عام 2023، و2.72 مليون دولار عام 2024، وصولًا إلى نحو 3.17 مليون دولار عام 2025.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية مواصلة الشركات المصرية جهودها للتوسع في الإنتاج وزيادة المكون المحلي وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، موجهًا بالتنسيق الكامل بين جهات الوزارة والمصانع لتعزيز الاستثمار والترويج لزيادة التصدير.

كما اطلع الوزير خلال الجولة على خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع وتجميع منتجات الشركة، واستمع إلى عرض حول خطط الشركة المستقبلية للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات.

وزير الاستثمار الإنتاج زيادة التصدير الصادرات غير البترولية العجز التجاري غير البترولي

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