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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026: إنجاز أصعب المواضيع

برج القوس
برج القوس
حياة عبد العزيز

يتميز مولود برج القوس بحبه للحرية وروحه المرحة، كما يعرف بالتفاؤل والسعي الدائم لخوض التجارب الجديدة، ويميل إلى الحركة والتغيير والبحث المستمر عن النجاح وتحقيق أهدافه.

وإليك توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

ومع تقدّم الصباح، ينتقل القمر إلى برج العقرب في بيتك الثاني عشر، فيميل الجوّ إلى التأمل والانطواء. لاحقًا، قد ترغب في هدوءٍ وقلةٍ في الآراء، ومساحةٍ خاصةٍ للتفكير في ثقتك بنفسك، ونفقاتك، وما يستنزف طاقتك.

توقعات برج القوس صحيا

النشاط والحركة مفيدان لك، لكن دون مبالغة تحرك نحو أهدافك، لكن لا تتجاهل التفاصيل الصغيرة.

توقعات برج القوس عاطفيا

قد يكون من الأفضل للمتزوجين التنسيق بهدوء فيما يتعلق بالروتين اليومي، والسفر، والالتزامات العائلية، أو المشتريات المُرتقبة، بدلًا من الدخول في جدال عاطفي إذا بدا شريكك منزعجًا، فاستمع إليه أولًا، ثم صحّح ما يحتاج إلى تصحيح فقط..

برج القوس اليوم مهنيا

يمكن أن يساعد الصباح في الدراسة الجماعية، وتدوين الملاحظات، أو طرح الأسئلة، ولكن لاحقًا قد ينصرف تركيزك إلى التصفح، أو التفكير الزائد، أو القيام بأعمال روتينية تبدو مثمرة ظاهريًا ولكنها لا تحقق الكثير. ضع جدولًا زمنيًا قصيرًا، وابدأ بإنجاز أصعب المواضيع أولًا وينطبق الأمر نفسه في العمل.. 

توقعات برج القوس الفترة المقبلة

قد ترتفع النفقات بسبب السفر، أو الطلبات عبر الإنترنت، أو الالتزامات الاجتماعية، أو احتياجات المنزل، وقد يكون لأي تسريبات صغيرة تأثير أكبر من فاتورة كبيرة هذا ليس مثاليًا للخطوات المحفوفة بالمخاطر أو الوعود السخية التي تُقطع في لحظة فرح. إذا شعرت بعدم توازن بين الدخل والنفقات، فدوّن كل شيء بدلًا من التقدير..

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