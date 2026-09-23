قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله
تأجيل محاكمة 15 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في دار السلام لـ 4 نوفمبر
مصر حاضرة في «مجلس السلام».. عبد العاطي يبحث مع كوشنر وويتكوف وبلير إنهاء حرب غزة
«ممنوع المرافق».. قانون البناء يحدد شرطًا حاسمًا قبل تشغيل العقارات
مدبولي: بناء السلام يسهم في ضمان عدم العودة إلى الصراع.. ودوره مهم في إعادة تنشيط المجتمعات
بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف
تدمير قافلة إنسانية لإقليم تيجراي.. غارة بطائرة مسيرة تشعل الغضب الأمريكي ضد إثيوبيا
مدبولي: من الضروري تجنب المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية
اغتالوه بدون إطار قانوني أو سبب.. رئيس إيران يرفع صور خامنئي في الأمم المتحدة
كندا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
روبيو: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية وتدعم دول الخليج في مواجهة التهديدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا تفعل الغرغرة بالماء والملح فى الجهاز التنفسي؟.. فوائد لن تتوقعها

الغرغرة بالماء والملح
الغرغرة بالماء والملح
اسماء محمد

اعتاد الناس على استخدام خليط الماء والملح فى تخفيف الآم الأسنان فقط، ولكن ما لايعلمه هؤلاء أن لها العديد من الفوائد الصحية.


ووفقا لما ذكره موقع “ pharmeasy” نكشف لكم فوائد الغرغرة بالماء والملح فى علاج التهابات الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي.

إزالة المخاط والاحتقان 


تساعد الغرغرة بالماء والملح على إزالة المخاط والاحتقان، مما قد يخفف من التهابات الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي و يساعد المحلول الملحي على تفتيت المخاط الكثيف، مما يسهل طرده من الأنف والحلق وهذا بدوره قد يساهم في تخفيف الضغط والشعور بعدم الراحة المرتبطين باحتقان الجيوب الأنفية ومشاكل التنفس الأخرى.

الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي 

تساعد الغرغرة المنتظمة بالماء والملح على الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد والإنفلونزا ربما تعمل الغرغرة بالماء والملح على قتل البكتيريا والفيروسات في الفم والحلق، مما قد يحميك خلال موسم البرد والإنفلونزا الثاني .

تخفيف أعراض الحساسية 


قد تُسبب الحساسية، سواءً من حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة، حكةً وتورماً في الحلق والأنف و كيف يُمكن أن يُساعد الغرغرة بالماء والملح؟ قد تُساعد الغرغرة بالماء والملح في تخفيف الالتهاب وطرد مسببات الحساسية العالقة في الحلق ومع ذلك، استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان بإمكانك استخدام الغرغرة بالماء والملح إذا كنت تُعاني من الحساسية.  

أبحاث تدعم الفوائد 


أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الدولية للطب الوقائي أن الحجاج الذين استخدموا الغرغرة بالماء والملح أثناء أداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي لذا، قد تكون الغرغرة المنتظمة بالماء والملح خطوة وقائية فعّالة ضد أمراض الجهاز التنفسي. 

الماء والملح الغرغرة بالماء والملح فوائد الغرغرة بالماء والملح التهابات الجيوب الأنفية الجهاز التنفسي الجيوب الأنفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رمضان صبحي

بعد انتهاء العقوبة| مفاجأة في مستقبل رمضان صبحي.. شريف حازم يكشف تفاصيل انتقاله لنادٍ جديد

ترشيحاتنا

جلسة نقاشية عن "استراتيجيات تعزيز الهوية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني"

بحضور رموز المجتمع.. جلسة نقاشية هامة عن "استراتيجيات تعزيز الهوية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني"

صناع فيلم «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»

براد بيت يعود بدور «كليف بوث» في فيلم ديفيد فينشر الجديد

جانب من جلسة "الفن والتراث والهوية وآفاق المستقبل"

في جلسة "الفن والتراث والهوية وآفاق المستقبل".. الدكتورة نيفين الكيلاني: أهمية قصوى للفن في تشكيل هوية المصريين منذ العصور القديمة

بالصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

بعد اعتذاره لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يعلق على أحدث ظهور لـ يارا السكري

يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى

استخراج كعب عمل عبر مصر الرقمية.. الخطوات والشروط

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

لا تصلح للاستهلاك الآدمي.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

فيديو

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد