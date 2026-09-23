ماذا تفعل الغرغرة بالماء والملح فى الجهاز التنفسي؟.. فوائد لن تتوقعها

اعتاد الناس على استخدام خليط الماء والملح فى تخفيف الآم الأسنان فقط، ولكن ما لايعلمه هؤلاء أن لها العديد من الفوائد الصحية.



ووفقا لما ذكره موقع “ pharmeasy” نكشف لكم فوائد الغرغرة بالماء والملح فى علاج التهابات الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي.

إزالة المخاط والاحتقان



تساعد الغرغرة بالماء والملح على إزالة المخاط والاحتقان، مما قد يخفف من التهابات الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي و يساعد المحلول الملحي على تفتيت المخاط الكثيف، مما يسهل طرده من الأنف والحلق وهذا بدوره قد يساهم في تخفيف الضغط والشعور بعدم الراحة المرتبطين باحتقان الجيوب الأنفية ومشاكل التنفس الأخرى.

الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي

تساعد الغرغرة المنتظمة بالماء والملح على الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد والإنفلونزا ربما تعمل الغرغرة بالماء والملح على قتل البكتيريا والفيروسات في الفم والحلق، مما قد يحميك خلال موسم البرد والإنفلونزا الثاني .

تخفيف أعراض الحساسية



قد تُسبب الحساسية، سواءً من حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة، حكةً وتورماً في الحلق والأنف و كيف يُمكن أن يُساعد الغرغرة بالماء والملح؟ قد تُساعد الغرغرة بالماء والملح في تخفيف الالتهاب وطرد مسببات الحساسية العالقة في الحلق ومع ذلك، استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان بإمكانك استخدام الغرغرة بالماء والملح إذا كنت تُعاني من الحساسية.

أبحاث تدعم الفوائد



أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الدولية للطب الوقائي أن الحجاج الذين استخدموا الغرغرة بالماء والملح أثناء أداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي لذا، قد تكون الغرغرة المنتظمة بالماء والملح خطوة وقائية فعّالة ضد أمراض الجهاز التنفسي.