افتتاح أول مدرسة رسمية للغات داخل قرية بشبيش بتكلفة 12.1مليون جنيه

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة «ناجي سلطان الرسمية للغات» بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى، كأول مدرسة رسمية للغات داخل القرية، في خطوة جديدة لدعم الخدمات التعليمية والتوسع في إتاحة مدارس اللغات لأبناء القرى،جاء ذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

توجيهات محافظ الغربية

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن المدرسة، المقامة على مساحة 2100 متر مربع بتكلفة 12 مليونًا و140 ألف جنيه، وتضم 14 فصلًا دراسيًا لمختلف المراحل التعليمية، وتتبع إدارة شرق المحلة التعليمية، وقد ساهم أهالي القرية في توفير قطعة الأرض المقام عليها المدرسة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم وتنمية العملية التعليمية وتوفير الخدمات التعليمية المتميزة لأبناء جميع قرى المحافظة، مقدمًا التهنئة لأهالي قرية بشبيش ومركز المحلة الكبرى بافتتاح المدرسة، والتي توفر لأبناء القرية خدمة تعليمية متميزة داخل قريتهم، وتخفف عنهم مشقة الانتقال إلى أماكن أخرى للحصول على تعليم اللغات، بما يوفر الوقت والجهد وتكلفة المواصلات على الطلاب وأسرهم.

تحسين خدمات المواطنين

وخلال تفقده المدرسة، تابع المحافظ عددًا من الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب، واستمع إلى إحدى الطالبات أثناء الإلقاء، مشيدًا بتميزها في النطق وإجادة الكلمات، كما وجّه بصرف مكافأة مالية للأستاذة سهير عبد الباقي مجاهد، تقديرًا لجهودها في تدريب الطفلة وتنمية مهاراتها، مؤكدًا أهمية اكتشاف مواهب الطلاب وتشجيعهم منذ الصغر.