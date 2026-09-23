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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها: اعتماد كلية العلوم و3 برامج باللغة الإنجليزية بكلية التجارة

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، صدور عدد من قرارات الاعتماد الأكاديمي الجديدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في خطوة تعكس جهود الجامعة المستمرة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز معايير الجودة والاعتماد بمختلف كلياتها وبرامجها الأكاديمية.


وأشار "الجيزاوي" إلى أن قرارات الهيئة شملت منح الاعتماد لكلية العلوم بجامعة بنها، إلى جانب اعتماد ثلاثة برامج أكاديمية بكلية التجارة، هي: برنامج إدارة الأعمال شعبة اللغة الإنجليزية، وبرنامج الاقتصاد شعبة اللغة الإنجليزية، وبرنامج الإحصاء شعبة اللغة الإنجليزية.

اعتماد البرامج 


وأضاف " الجيزاوي " أن القرارات تضمنت منح الاعتماد المشروط لكلية الهندسة بشبرا، كما قررت الهيئة منح مهلة لبرنامج بكالوريوس العلوم، تخصصي الميكروبيولوجي والكيمياء بكلية العلوم، لاستكمال بعض المتطلبات وفقا لمعايير الهيئة وإجراءات الاعتماد.
وأكد رئيس الجامعة أن صدور هذه القرارات يأتي تتويجًا للجهود المبذولة من إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، والعمل المستمر على تطبيق معايير الجودة وتطوير البرامج الأكاديمية، بما يسهم في تحسين مخرجات العملية التعليمية وتعزيز تنافسية خريجي الجامعة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن قرارات الاعتماد تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير المنظومة الأكاديمية بجامعة بنها، وتعكس حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة الجودة والتميز في التعليم والبحث العلمي، مشيرة إلى أهمية استمرار العمل على تطوير البرامج الدراسية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل والتطورات العلمية المتلاحقة.
 

وأوضح الدكتور محمد غانم، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة بنها، أن قرارات الاعتماد جاءت في ضوء الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز بالتعاون مع الكليات والبرامج الأكاديمية، لنشر ثقافة الجودة وتقديم الدعم الفني اللازم لاستيفاء معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

القليوبية جامعة بنها بنها اعتماد البرامج الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

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