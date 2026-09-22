نائب رئيس جامعة بنها يتفقد انتظام سير الدراسة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

أجرى الدكتور طه عاشور ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير الدراسة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

جاء ذلك بحضور الدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد طه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان منير القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولته، شهد نائب رئيس الجامعة تحية العلم مع الطلاب الجدد ، وتفقد عدد من الأنشطة الطلابية التي نظمتها الكلية للترحيب بالطلاب الجدد.

كما تفقد المدرجات والقاعات الدراسية واطمأن علي سير الدراسة وفق الجداول المعلنة ، وهنأ الطلاب بالعام الدراسي ، متمنيا للجميع عام دراسي سعيد بإذن الله.

وحث نائب رئيس الجامعة، الطلاب علي التعاون فيما بينهم وضرورة المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنظمها الجامعة على مدار العام ، والمشاركة في الدورات والبرامج التدريبية لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور طه عاشور، إلي أن القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة تعمل من أجل مصلحة الطالب، مؤكدا علي أهمية الالتزام بمدونة السلوك الطلابي والقواعد الأخلاقية التي ترسخ الاحترام المتبادل وتدعم بيئة تعليمية آمنة ، لافتا إلي اتباع الجامعة سياسة الباب المفتوح من أجل الاستماع لشكاوى ومقترحات الطلاب والتواصل المستمر معهم لحل أي عقبات تواجههم.

كما أكد نائب رئيس الجامعة، علي الطلاب أهمية دور المرشد الأكاديمي في توجيههم ومساعدتهم علي التغلب علي المشكلات التي قد تواجههم.

كما أكد علي عدم تداول المعلومات والأخبار من علي مواقع التواصل الاجتماعي وإنما يجب تداولها من مصادرها الرسمية الموثقة.