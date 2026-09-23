قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله
تأجيل محاكمة 15 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في دار السلام لـ 4 نوفمبر
مصر حاضرة في «مجلس السلام».. عبد العاطي يبحث مع كوشنر وويتكوف وبلير إنهاء حرب غزة
«ممنوع المرافق».. قانون البناء يحدد شرطًا حاسمًا قبل تشغيل العقارات
مدبولي: بناء السلام يسهم في ضمان عدم العودة إلى الصراع.. ودوره مهم في إعادة تنشيط المجتمعات
بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف
تدمير قافلة إنسانية لإقليم تيجراي.. غارة بطائرة مسيرة تشعل الغضب الأمريكي ضد إثيوبيا
مدبولي: من الضروري تجنب المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية
اغتالوه بدون إطار قانوني أو سبب.. رئيس إيران يرفع صور خامنئي في الأمم المتحدة
كندا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
روبيو: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية وتدعم دول الخليج في مواجهة التهديدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نبيلة مكرم: الهوية الراسخة تجمع بين الحفاظ على الجذور والانفتاح على المتغيرات

جلسة نقاشية بمكتبة الإسكندرية
جلسة نقاشية بمكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

نظمت مكتبة الإسكندرية حلقة نقاشية بعنوان "استراتيجيات تعزيز الهوية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني" ضمن فعاليات مؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة"، برئاسة الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية وعضو لجنة الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري والذكاء الاصطناعي بالمجلس الأعلى للثقافة.

الهوية الوطنية تتشكل تدريجيًا منذ الطفولة

قالت الدكتورة مروة الوكيل، إن الهوية الوطنية تتشكل تدريجيًا منذ الطفولة عبر مؤسسات أساسية، في مقدمتها الأسرة، ثم المدرسة، وصولًا إلى المجتمع، مؤكدة أن دور هذه المؤسسات لا يقتصر على ترسيخ المفاهيم النظرية للهوية وإنما يمتد إلى تحويلها إلى ممارسات حياتية تعكس قيم الانتماء والمواطنة. 
وأوضحت الوكيل، أن القضية المحورية تتمثل في بناء شراكة حقيقية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني بما يسهم في جعل الهوية الوطنية ممارسة حية وواقعًا ملموسًا وليس مجرد مفهوم نظري.

أكدت الدكتورة سحر السنباطي؛ رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن بناء هوية الطفل يبدأ منذ مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن الهوية لا تُلقّن وإنما تتشكل من خلال الخبرات والمعلومات التي يكتسبها الطفل عبر الأسرة والمدرسة والمجتمع. 
وأوضحت السنباطي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ينفذ عددًا من البرامج والمبادرات لتعزيز وعي الأطفال بتاريخ محافظاتهم وانتمائهم الوطني، من بينها «منتدى أطفال مصر» في 10 محافظات للفئة العمرية من 10 إلى 18 عامًا، ومبادرة «زرع وحصد»، داعية إلى إعداد وثيقة وطنية لبناء هوية الطفل تتضمن خطة تنفيذية ومعايير لقياس النتائج ومواجهة التحديات.

قالت السفيرة نبيلة مكرم؛ رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن أعظم ما يمكن تركه للأجيال القادمة هوية وطنية راسخة قادرة على الانفتاح ومجتمع متماسك يحافظ على ثوابته ويتفاعل مع المتغيرات المحيطة في إطار المواطنة. 
وأكدت مكرم، أن مواجهة تحديات الهوية تتطلب الحفاظ على الجذور مع الانفتاح الواعي على العالم، مشيرة إلى أن الهوية الوطنية تمثل أمانة مشتركة تتضمن حفظ الذاكرة والتنوع والوعي والقيم

وأوضحت الدكتورة هالة رمضان؛ مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الهوية الوطنية تواجه تحديات داخلية وخارجية، من بينها محاولات طمس الهوية والتغيرات التي طرأت على اللغة والملبس، مؤكدة أن تنوع المجتمع المصري لا يتعارض مع وجود هوية وطنية موحدة.
وشددت على أن الهوية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتماء فيما ينعكس الانتماء في السلوك والممارسة. وأشارت إلى أن الأسرة المصرية تشهد تغيرات متسارعة أبرزها اتساع الفجوة الرقمية بين الآباء والأبناء.

وأكدت الدكتورة سامية قدري؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن التنشئة الأولى داخل الأسرة تمثل عاملًا أساسيًا في تشكيل وعي الإنسان وهويته، موضحة أن ما يكتسبه الطفل خلال سنواته الأولى ينعكس على رؤيته لوطنه ومجتمعه، ومستعرضة جانبًا من تجربتها في منطقة شبرا، التي اتسمت بالتنوع، وما شهدته خلال مراحل التعليم من ممارسات تعزز الانتماء الوطني.

وقال الدكتور أيمن عبد الوهاب؛ مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المجتمع المصري يشهد تحولات متسارعة في ظل أجيال ارتبطت بصورة وثيقة بالثورة الرقمية، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى مؤسسات قادرة على تنظيم التفاعلات الاجتماعية ومواكبة هذه المتغيرات، مؤكدة أهمية وجود مجتمع مدني قوي يتجاوز الأطر التقليدية للعمل الأهلي ويعزز مفهوم المشاركة والشراكة في دعم الهوية الوطنية.

وأكدت الدكتورة ليلى البهنساوي؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، إن أساتذة علم الاجتماع يتحملون مسؤولية تجاه الدولة والمجتمع من خلال رصد التحولات التي يشهدها المجتمع المصري وتحليلها عبر البحوث والدراسات والمقالات العلمية، داعية إلى تشكيل لجان معنية بالهوية الوطنية في مختلف المحافظات مع إعادة النظر في العلاقات الاجتماعية وطموحات الشباب بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة.

فيما شدد الدكتور عربي أبو زيد؛ وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن العملية التعليمية تمثل أساسًا رئيسيًا في تشكيل الوجدان الوطني، في ظل وجود نحو 25 مليون طالب داخل 65 ألف مدرسة، بما يجعل المدرسة مجتمعًا مصغرًا يعكس صورة المجتمع المصري. 
وأشار أبو زيد، إلى أن الدستور المصري نص على الاهتمام بدراسة اللغة العربية والتاريخ باعتبارهما من ركائز تشكيل الهوية الوطنية، إلى جانب إدراج التربية الوطنية ضمن المناهج الدراسية للمساهمة في بناء شخصية الطالب المصري.

قال الدكتور محمد رفاعي؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، إن الهوية الوطنية في عصر العولمة يجب أن تكون منفتحة على العالم مع الحفاظ على ثوابتها، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون نحو 40% من المجتمع المصري، بما يجعلهم عنصرًا رئيسيًا في دعم مسيرة التنمية. 
وأكد رفاعي، أن قوة المجتمع المدني تكمن في قدرته على إحداث تغيير ملموس وترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية، لافتًا إلى تعدد المبادرات الشبابية في هذا المجال، معلنًا عن مبادرة موسعة في مجال التطوع تستهدف تحويل مفاهيم العمل التطوعي من مجرد أفكار إلى ممارسة فعلية.

الإسكندرية حلقة نقاشية تعزيز الهوية الأسرة والمدرسة المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رمضان صبحي

بعد انتهاء العقوبة| مفاجأة في مستقبل رمضان صبحي.. شريف حازم يكشف تفاصيل انتقاله لنادٍ جديد

ترشيحاتنا

جلسة نقاشية عن "استراتيجيات تعزيز الهوية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني"

بحضور رموز المجتمع.. جلسة نقاشية هامة عن "استراتيجيات تعزيز الهوية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني"

صناع فيلم «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»

براد بيت يعود بدور «كليف بوث» في فيلم ديفيد فينشر الجديد

جانب من جلسة "الفن والتراث والهوية وآفاق المستقبل"

في جلسة "الفن والتراث والهوية وآفاق المستقبل".. الدكتورة نيفين الكيلاني: أهمية قصوى للفن في تشكيل هوية المصريين منذ العصور القديمة

بالصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

بعد اعتذاره لياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يعلق على أحدث ظهور لـ يارا السكري

يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى
يارا السكرى تضرب و لا تبالى

استخراج كعب عمل عبر مصر الرقمية.. الخطوات والشروط

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

لا تصلح للاستهلاك الآدمي.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما
لا تصلح للاستهلاك الإدامى.. شيف يكشف كوارث عن سيخ الشاورما

فيديو

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد