طرق علاج آلام البطن في المنزل

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة كيفية تخفيف آلام البطن بطرق منزلية.



ووفقا لما جاء فى موقع pharmeasy نكشف لكم طرق علاج الآم البطن فى الحالات البسيطة والمتوسطة بحيل منزلية.





استخدم قربة الماء الساخن لتخفيف الألم ،ضعها على بطنك واتركها لبعض الوقت. فهي تساعد على إرخاء عضلات البطن وتخفيف التقلصات.



حافظ على رطوبتك، اشرب الكثير من الماء والسوائل الصحية الصافية الأخرى.



حاول التقليل من استهلاكك للقهوة والكحول والشاي لأنها قد تساهم في زيادة الألم.



لا تجهد نفسك واسترح قدر المستطاع.



اطلب من طبيبك أن يصف لك مسكناً خفيفاً للألم.



تساعد مضادات الحموضة التي تُصرف بدون وصفة طبية في تخفيف آلام البطن الناتجة عن الحموضة، مثل التهاب المعدة والارتجاع المعدي المريئي، ومع ذلك ، تذكر أنها لا تُفيد في تخفيف الآلام الناتجة عن أسباب أخرى مثل التهابات المسالك البولية، ومتلازمة القولون العصبي، وحصى المرارة، أو التهاب الزائدة الدودية.