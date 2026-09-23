قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طفرة سياحية في 12 عامًا.. حسام هزاع يكشف تفاصيل تطوير المطارات والفنادق والطرق
رحلة تعريفية لكبرى شركات سياحة الرفاهية والمؤتمرات بالسوق الروسي إلى القاهرة والعلمين
عبد العاطي يبحث مع وزيرة خارجية فنلندا تعزيز العلاقات وتطورات غزة
«التنشيط السياحي» تستضيف وفدا من كبار منظمي الرحلات الروس بالقاهرة والعلمين
مدبولي يلتقي نظيره العراقي بنيويورك ويؤكد استعداد الشركات المصرية للمشاركة في تنمية العراق
إعلام إيراني: مقتل العميد في الحرس الثوري حسين ظريفي خلال اشتباكات في سراوان
أحمد موسي يحتفل مع أهالي قريته بالصعيد: الطبل البلدي جزء من فرحتنا و شكرا لكل إللي شرفونا
غدًا.. انطلاق مونديال الأندية لكرة اليد من العاصمة الجديدة بمشاركة 10 أندية عالمية
الحكومة البريطانية تدرس رفع ضريبة أرباح رأس المال لزيادة الإيرادات
الصين: الحوار والمفاوضات السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية
مران الأهلي .. طاهر محمد طاهر يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي
إصابة طيارين عسكريين بريطانيين بجروح إثر تحطم طائرة تدريب في ويلز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ قانون دولي: الخطاب العالمي تجاه القضية الفلسطينية يتغير.. والمطلوب إجراءات عملية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
رحمة سمير

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ القانون الدولي من القدس، إن أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تشهد حضورًا لافتًا للقضية الفلسطينية في خطابات عدد من قادة الدول، مشيرًا إلى أن هذا التغير في لغة الخطاب الدولي يحتاج إلى خطوات وإجراءات عملية على الأرض.

وأوضح شهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة، أن إغلاق الحواجز العسكرية في الضفة الغربية تسبب في معاناة للسكان، مشيرًا إلى أن التنقل بين المدن يستغرق ساعات في بعض الحالات، رغم قصر المسافات بينها.

معاناة الفلسطينيين على الحواجز

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الإجراءات المفروضة على الحواجز تؤثر على الفلسطينيين في مختلف جوانب حياتهم، موضحًا أن ذلك ينعكس على الأوضاع النفسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية للسكان.

وأضاف أن التعامل مع الحوادث من خلال إجراءات تشمل السكان بصورة عامة يمثل، بحسب وصفه، عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن هذه الأوضاع كانت حاضرة في عدد من خطابات القادة خلال اجتماعات الأمم المتحدة.

حل الدولتين حاضر في خطابات القادة

ولفت شهاب إلى أن عددًا من القادة والمسؤولين الدوليين تحدثوا عن القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل الدولتين والعودة إلى مسار السلام والمفاوضات.

وتؤكد الأمم المتحدة أن حل الدولتين، على أساس حدود ما قبل عام 1967، يظل المسار الذي تعتبره نحو السلام والأمن الدائمين للفلسطينيين والإسرائيليين.

ماكرون يدعو إلى تحرك دولي

وتطرق شهاب إلى كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أنها حملت لهجة مختلفة بشأن الأوضاع في غزة والضفة الغربية، خاصة فيما يتعلق بحل الدولتين والوضع الإنساني.

وشدد على أن أوروبا تمتلك أدوات سياسية واقتصادية ودبلوماسية وأمنية يمكن استخدامها للضغط من أجل وقف الاستيطان والعنف، بحسب رؤيته.

وكان ماكرون قد دعا خلال اجتماعات الجمعية العامة إلى تحرك دولي بشأن غزة، كما شاركت فرنسا إلى جانب بريطانيا وكندا والسعودية في اجتماع رفيع المستوى ركز على الدفع باتجاه حل الدولتين.

انتقادات للاستيطان والأوضاع الإنسانية

وقال أستاذ القانون الدولي إن هناك حاجة إلى إجراءات تتعلق بوقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والعنف ضد المدنيين، إلى جانب دعم قدرة الفلسطينيين على البقاء في القدس والضفة الغربية.

كما أشار إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، معتبرًا أن استمرار معاناة السكان يتطلب تحركًا دوليًا يتجاوز البيانات والخطابات إلى إجراءات عملية.

ضرورة تنفيذ الاتفاقات

وفيما يتعلق بخطط السلام ووقف إطلاق النار، قال شهاب إن تنفيذ الاتفاقات الموقعة يواجه عراقيل، مشيرًا إلى ضرورة إلزام الأطراف بتطبيق القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة.

وأكد أن التحدي الأساسي، من وجهة نظره، يتمثل في تحويل المواقف الدولية والتغير في لغة الخطاب إلى خطوات عملية على الأرض.

الجولان في الخطاب السوري

وأشار شهاب كذلك إلى أن الرئيس السوري تحدث خلال اجتماعات الأمم المتحدة عن موقف بلاده الرافض لاحتلال الجولان، مؤكدًا تمسك سوريا بحقها في أراضيها.

 

إسرائيل الضفة_الغربية غزة القانون_الدولي الأمم_المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

الذهب يتراجع عالمياً اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار

مفاجأة.. الدولار يضرب الذهب بقوة والأوقية تهبط إلى 4329 دولارا

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

ترشيحاتنا

نيسان بيكسو

نيسان تكشف "بيكسو".. كهربائية صغيرة بمدى 259 كم وشحن سريع

سيرين عبد النور

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

الأطعمة المعلبة

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول الأطعمة المعلبة يوميا

بالصور

طريقة عمل كيك السينامون

طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..

كسر الزيرو.. أسعار رينو تاليانت موديل 2025 المستعملة في مصر

رينو تاليانت
رينو تاليانت
رينو تاليانت

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 رسمياً

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

هدى الإتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد