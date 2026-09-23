القوات المسلحة البولندية: مروحية روسية اخترقت المجال الجوي لفترة وجيزة

أعلنت القوات المسلحة البولندية أن مروحية روسية من طراز (مي-8) اخترقت المجال الجوي للبلاد لفترة وجيزة صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من جيب كالينينجراد الروسي، حيث أقلعت مقاتلات بولندية لاعتراضها على وجه عاجل.

وذكرت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية - في بيان نقله موقع "بوليتيكو" الأوروبي - أن المروحية دخلت المجال الجوي البولندي في الساعة 11:08 صباحاً (بالتوقيت المحلي) قادمة من كالينينجراد شمالي البلاد، وبقيت فيه لمدة 42 ثانية.

وأضاف أن أنظمة الرادار العسكرية البولندية رصدت تحركات المروحية، مشيرة إلى أن القوات البرية ظلت في حالة تأهب، وأن طبيعة الحادث "تشير إلى أن روسيا تختبر مجدداً جاهزية دفاعاتنا الجوية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح بأن موسكو لا تخطط لمهاجمة دول الناتو، غير أن وزير الخارجية سيرجي لافروف حذر من أن أي هجوم أوروبي على روسيا سيؤدي إلى حرب مختلفة - و"قصيرة جداً".