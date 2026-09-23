فعاليات اليوم الوطني السعودي ترسم مشاهد الفرح في أرجاء المملكة

شارك السعوديون في مسيرات وطنية ومظاهر احتفالية واسعة، اليوم الأربعاء، احتفالا باليوم الوطني السعودي، وسط أجواء وطنية تجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن ومنجزاته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ، في تقارير اليوم ، أن فعاليات اليوم الوطني السعودي رسمت مشاهد الفرح في أرجاء المملكة، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية في الفعاليات التي شهدتها العديد من المواقع.

ففي العاصمة الرياض، اختتمت ، اليوم، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم (شمال العاصمة) ، العروض الجوية والعسكرية المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني السعودي، بعد يومين شهدا حضورًا جماهيريًا كبيرًا ومشاركة عدد من القطاعات العسكرية والمدنية، في مشهد احتفالي يجمع بين الاستعراضات الجوية والتفاعلية على أرض المعرض.

وتوافدت أعداد كبيرة من الزوار حاملين الأعلام وصور القيادة السعودية إلى ساحات العرض منذ وقت مبكر، حيث أتيحت لهم فرصة الاطلاع عن قرب على العربات والآليات العسكرية المشاركة، والتعرف عليها والتقاط الصور التذكارية بجانبها ومع رجال القطاعات العسكرية، في مشاهد عكست مشاعر الفخر والاعتزاز.

وفي جدة، احتفل أهالي المحافظة باليوم الوطني السعودي، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية في الفعاليات التي شهدتها العديد من المواقع، خاصة على كورنيش واجهة جدة البحرية، في أجواء وطنية تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالمناسبة ، وشهدت مواقع الاحتفالات توافد أبناء السعودية والمقيمين وزوار المحافظة، للاحتفاء والمشاركة في المناسبة، كما شملت الفعاليات عروضًا متنوعة وأنشطة مسرحية ومعارض تشكيلية وأركان ترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة، ومسيرة للسيارات والدراجات الهوائية، وتقديم عدد من الفقرات تضمنت الفلكلور الشعبي والأهازيج الوطنية، إضافة إلى عروض للضوء والصوت.

وتزينت طرق وميادين محافظة جدة، بأكثر من 3500 علم احتفاءً باليوم الوطني السعودي، شملت الطرق الرئيسة والميادين العامة والمرافق السياحية، تجسيدًا للاحتفال بهذه المناسبة، وأضيئت المباني على امتداد الطرق الرئيسية والمجسمات الجمالية في عدد من المواقع باللون الأخضر، ضمن الفعاليات المصاحبة للاحتفال، إلى جانب عروض ضوئية تفاعلية في الشاشات واللوحات الإعلانية بمختلف الطرق والميادين.

وفي مكة المكرمة، احتفلت أمانة العاصمة المقدسة باليوم الوطني السعودي عبر برنامج متنوع من الفعاليات الفنية والترفيهية والمجتمعية والرياضية، ضمن رزنامة احتفالية توزعت على عدد من المواقع، لإتاحة مساحات متعددة للأهالي والزوار لمشاركة أجواء الفرح والاعتزاز بالوطن.

وشارك الأهالي والزوار في أجواء وطنية جمعت بين العروض الفنية والبرامج الترفيهية والأناشيد الوطنية والأنشطة المخصصة للأطفال والعائلات، في مشهد امتدت مظاهره إلى عدد من الأحياء والمواقع العامة بالعاصمة المقدسة.

وتوزعت فعاليات أمانة العاصمة المقدسة على المماشي والحدائق والمجمعات التجارية وعدد من المواقع العامة، حيث تضمنت برامج للاستقبال والضيافة، وتشغيل الأناشيد الوطنية، وتوزيع الأعلام والورود والهدايا التذكارية، إلى جانب إقامة مسارح للعروض الفنية والفقرات الترفيهية، فيما تزينت المواقع بالبنرات والعبارات الوطنية التي أضفت على الفعاليات طابعًا يعكس أجواء المناسبة.

وفي المدينة المنورة، تزينت الشوارع والطرق الرئيسة، والميادين، والمرافق العامة فبالزينة والإضاءات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، تجسيدًا لمشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية.

وبرزت مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني السعودي في المدينة المنورة مبكرًا، بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية، والأهلية، والجامعات، والمرافق العامة التي اكتست مداخلها وساحاتها بالإضاءات الخضراء، وبالعلم السعودي خفاقًا، كما بثّت اللوحات في الشوارع والطرق الرئيسية، والمجمعات التجارية، عبارات التهنئة للقيادة، وللشعب السعودي كافة بهذه المناسبة الغالية.

وفي منطقة عسير، شهدت مدينة أبها ومحافظات منطقة عسير اليوم، مسيرات وطنية ومظاهر احتفالية واسعة، عبّر خلالها الأهالي والمقيمون عن فرحتهم واعتزازهم بمناسبة اليوم الوطني السعودي، في مشاهد وطنية جسّدت مشاعر الولاء والانتماء والفخر بالوطن ومنجزاته.

واكتست الطرقات والميادين العامة باللون الأخضر، فيما ازدانت المركبات بالأعلام الوطنية وصور القيادة والعبارات الوطنية، وسط مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، في أجواء احتفالية عمّت مدن ومحافظات المنطقة.

وفي محافظة الخرج، شكّل أهالي المحافظة لوحة وطنية حاشدة خلال المسيرة التي نُفذت احتفاءً باليوم الوطني السعودي، بمشاركة قرابة (100) ألف شخص من مختلف فئات المجتمع، عبّروا خلالها عن فرحتهم بالوطن واعتزازهم بمنجزاته.

وشارك في المسيرة الكبار والصغار والأسر والشباب، مرتدين الزي السعودي ورافعين أعلام المملكة، وسط أجواء من الفرح والتلاحم، عكست عمق الانتماء وقوة الروابط بين أبناء الوطن.

وفي منطقة نجران، احتفت المنطقة باليوم الوطني السعودي، وسط مشاعر ممزوجة بالفرح والفخر والاعتزاز بالوطن.. حيث توشحت مدينة نجران ومحافظات المنطقة بالأعلام واللون الأخضر، وتزينت ميادينها وشوارعها ومبانيها بالإضاءات واللوحات والمجسمات والعبارات الوطنية، وجُهزت المتنزهات والحدائق والساحات لاستقبال الأهالي والزوار، للمشاركة في فرحة الوطن، واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية.

وترجمت فرحة السعوديين وسعادتهم باليوم الوطني السعودي، مشاعر الانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي، وما يحملونه من اعتزاز وفخر بوطنهم وقيادتهم الرشيدة، وما تحقق من منجزات تنموية وحضارية.

وفي منطقة حائل، انطلقت اليوم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي، بمشاركة الأهالي والزوار، وسط أجواء وطنية تجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن ومنجزاته.. حيث تضمنت برامج وطنية وثقافية وترفيهية متنوعة، تشمل العروض الغنائية الوطنية، والفنون الشعبية، والأنشطة التفاعلية، والبرامج المخصصة للعائلات والأطفال، إلى جانب الفعاليات التي تستحضر الموروث الثقافي والاجتماعي للمملكة.

كما انطلقت اليوم، مسيرة الخيل العربية ضمن الفعاليات، بمشاركة عدد من الشباب، كما شهدت المسيرة حضورًا لافتًا من الأهالي والزوار.

وامتدت مظاهر الاحتفال إلى مختلف مدن ومحافظات المنطقة، من خلال الفعاليات والبرامج الوطنية والترفيهية والثقافية، التي أتاحت للأهالي والزوار التعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة، واستحضار محطات مضيئة من تاريخ الوطن ومنجزاته.

وفي منطقة الباحة، شهدت المنطقة أداء "العرضة الشعبية" ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي، والتي نظمتها أمانة المنطقة بحضور آلاف المحتفلين من الأهالي والزوار من مختلف الأعمار.. حيث سادت أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، حيث توافد الجميع للمشاركة في هذه اللحظات التاريخية التي تعكس التراث والهوية الوطنية في المواقع التي جهزتها أمانة الباحة لهذا الغرض.

كما شهدت منطقة الحدود الشمالية، اليوم، انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي، ضمن برنامج وطني وترفيهي متنوع يستمر ثلاثة أيام، وسط حضور الأهالي والزوار.. حيث تضمنت الفعاليات مسرحًا رئيسيًا وآخر للطفل، و30 جناحًا، ومنطقة للسيرك والألعاب الهوائية، إلى جانب الأوبريت، والعرضة السعودية، والأمسيات الشعرية، وعرض فيلم وثائقي، ومسيرة للمشي.

وفي منطقة القصيم، انطلقت مسيرة احتفالات اليوم الوطني السعودي اليوم بمدينة بريدة، وسط حضور لافت وتفاعل كبير من السعوديين والمقيمين الذين توشحوا باللون الأخضر ورفعوا الأعلام الوطنية.. حيث شهد طريق البيارق ببريدة خط سير المسيرة الاستعراضية الكبرى، تلتها استعراضات متنوعة وعروض حية للخيل العربية الأصيلة والهجن، بالإضافة إلى مواكب للمركبات الكلاسيكية والرياضية المزينة بالشعارات والعبارات التي تجسد معاني الانتماء والولاء والاعتزاز بمكتسبات الوطن.

وعلى جنبات الطريق، رسمت الجموع الغفيرة من الأهالي والعائلات والأطفال لوحة وطنية تعبيرية، امتزجت فيها مشاعر الفخر بالهتافات والأهازيج الوطنية، بينما واكبت الجهات الأمنية والتنظيمية والمرورية انطلاقة المسيرة بخطة ميدانية متكاملة أسهمت في انسيابية حركة السير، وتسهيل حركة المشاة، وتأمين سلامة الحشود الوفيرة التي توافدت مبكرًا لمتابعة هذا الحدث الوطني البهيج.

وفي تبوك، نظمت اليوم، حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة احتفاءً باليوم الوطني السعودي، في تجربة تستحضر الموروث الثقافي والتراث السعودي الأصيل.. حيث تتضمن الفعاليات التي تستمر على مدى أربعة أيام، عروضًا حية لفن الرفيحي، إلى جانب ورش عمل تفاعلية في صناعة العطور والسبح، وحياكة السدو والخوص، تتيح للزوار التعرف عن قرب على الحرف التقليدية وممارستها بشكل مباشر.

وفي منطقة جازان، شارك أبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في المنطقة أهالي المنطقة فرحة الاحتفال باليوم الوطني السعودي، في عددٍ من مواقع الفعاليات بمدينة جيزان، حاملين الأعلام السعودية برفقة أسرهم وأطفالهم، ومتفاعلين مع البرامج المقدمة.. وعبّر عددٌ من المقيمين عن سعادتهم بالاحتفاء مع أبناء المملكة، مؤكدين أن ما وجدوه خلال سنوات إقامتهم من أمنٍ واستقرارٍ ورعاية، وما جمعهم بالمجتمع من علاقاتٍ وتجارب يومية، منح هذه المناسبة مكانةً خاصةً لديهم، وفرصةً للتعبير عن تقديرهم للمملكة وشعبها، ومشاركة المجتمع فرحته بهذه المناسبة التي يستحضر فيها أبناء الوطن مسيرة المملكة ومنجزاتها.

كما شهدت محافظة رفحاء اليوم مسيرات وطنية واسعة شارك فيها الأهالي والمقيمون؛ احتفاءً باليوم الوطني السعودي جابت الطرق والميادين، احتفاءً باليوم الوطني السعودي، في مشهد عكس اتساع المشاركة المجتمعية والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.. حيث شهدت الطرق الرئيسة والميادين والمتنزهات حركة لافتة للمركبات المزينة بالأعلام السعودية وصور القيادة والعبارات الوطنية، فيما توشحت المواقع العامة والواجهات والمباني باللون الأخضر، واكتملت المشاهد الاحتفالية بالتشكيلات والإضاءات التي حملت الهوية البصرية لليوم الوطني، وشاركت الأسر والشباب والأطفال في المسيرات والتجمعات التي شهدتها المحافظة، رافعين الأعلام السعودية، وسط أجواء احتفالية عكست حضور المناسبة في المشهد العام بالمحافظة.

واحتفلت المديرية العامة للجوازات السعودية مع المسافرين بمناسبة اليوم الوطني السعودي، عبر المنافذ الدولية كافة، الذي يوافق (23) سبتمبر من كل عام.. حيث شمل الاحتفال استقبال وتوديع المسافرين عبر المنافذ من المملكة وإليها بتوزيع الأعلام الوطنية والهدايا التذكارية، في أجواء تجسد روح الانتماء والولاء، وتعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته.

كما أقامت المديرية العامة لحرس الحدود السعودية، اليوم، في عدد من مناطق المملكة، فعاليات وعروضًا برية وبحرية احتفاءً باليوم الوطني السعودي، شملت المسيرات البرية، والعروض البحرية بالسفن والحوامات والزوارق والدبابات البحرية والفلاي بورد، إلى جانب المعارض التوعوية، كما استعرضت المديرية عددًا من الآليات والمعدات البرية والبحرية متعددة المهام، فيما قدمت الفرقة الموسيقية معزوفات وطنية، ضمن الفعاليات المصاحبة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.