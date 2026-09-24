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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلمي طولان يكشف كواليس لقائه مع حسام حسن.. ويعلق على غياب تريزيجيه والشناوي

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

كشف حلمي طولان، المدير الفني السابق، كواليس لقائه مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الدورة التدريبية التي تقام في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

حسام حسن 

وقال حلمي طولان خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني شارك في الدورة التدريبية وقام بالسلام على جميع الحضور، وسلمنا على بعض بصورة طبيعية، ولم تكن هناك جلسة بيني وبين الكابتن شوقي غريب وحسام حسن".

وعن أزمة سيف فاروق جعفر مع معتمد جمال، أوضح طولان: "كان في حد ناقل كلام للكابتن معتمد جمال على لسان سيف فاروق جعفر، ولكن حصلت جلسة بين معتمد جمال وسيف جعفر، والأمور على ما يرام، واللاعب شارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية".

وتحدث حلمي طولان عن البدائل المتاحة لتعويض غياب محمود حسن تريزيجيه عن منتخب مصر، قائلًا: "منتخب مصر يمتلك البديل المناسب لتعويض غياب تريزيجيه المصاب، هناك زيكو لاعب بيراميدز، ونفس الأمر عمر مرموش لاعب توتنهام".

وأضاف: "أفضل الدفع بهيثم حسن وعمر مرموش ومحمد صلاح في قلب الهجوم في اللقاء القادم".

وعلق طولان على موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم الأخير، قائلًا: "مش من حق محمد الشناوي حارس الأهلي إنه يشعر بحالة من الغضب، ومش من حقه إنه يطلب يشارك مباراة في المونديال، لأن ده منتخب مصر وتعب لكل المصريين».

وتابع: "إحنا محتاجين مجد للكرة المصرية، يمكن محمد الشناوي كان يرغب في المشاركة في المونديال السابق حتى يكون أول حارس مصري يشارك في 2 مونديال، وده مجد شخصي مش مجد جماعي".

حسام حسن الاهلي منتخب مصر

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