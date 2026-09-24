فاروق جعفر يكشف تفاصيل أزمة سيف.. ويتوقع تشكيل مصر أمام أنجولا

كشف فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل موقف نجله سيف فاروق جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الأزمة الأخيرة التي شهدها اللاعب خلال الفترة الماضية.

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وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "سيف كان يخوض تدريبات منفردة، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، وعقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال والكابتن عبدالناصر محمد مدير الكرة، كما عقد جلسة مع كباتن الفريق".

وأضاف: مشكلة سيف جعفر لم تكن فنية، والموضوع انتهى بشكل طبيعي.

وتحدث فاروق جعفر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر خلال مواجهة أنجولا المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية اعتماد حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، على طريقة لعب 3-5-2.

وأوضح أن هذه الطريقة قد تمنح المنتخب أفضلية هجومية من الأطراف والمهاجمين، متوقعًا أن يتكون خط الدفاع من حسام عبدالمجيد ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم.

وأشار إلى إمكانية تواجد كريم حافظ ومحمد هاني في مركزي الظهيرين، مع الاعتماد على مهند لاشين ومحمود صابر وإمام عاشور في خط الوسط.

واختتم فاروق جعفر توقعاته بوجود محمد صلاح وعمر مرموش في الخط الهجومي لمنتخب مصر أمام أنجولا.