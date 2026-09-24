وفد أوكراني يجري محادثات مع مبعوثين أمريكيين على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة

أعلن فلاديمير زيلينسكي أن وفداً أوكرانياً أجرى محادثات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقاً لزيلينسكي، فقد جرت المحادثات عقب اجتماعه مع ترامب؛ حيث صرح للصحفيين - في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الأوكرانية "نوفوستي لايف" - قائلاً: "عُقد اجتماع بين فريقنا التفاوضي وفريق الرئيس ترامب التفاوضي، وناقشنا جميع القضايا التي سبق أن طرحناها مع الرئيس ترامب".

وأشار إلى أن الفريق الأمريكي "سيستغرق الآن بضعة أسابيع" لإجراء محادثات مع الجانب الروسي.

وكان كل من ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو في 5 سبتمبر، حيث التقيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم التقيا بفلاديمير زيلينسكي في كييف في اليوم التالي. وبحسب يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، فقد أجرى بوتين وترامب مكالمة هاتفية في 8 سبتمبر. وفي 23 سبتمبر، وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن المبعوثين الأمريكيين كانا قد أكدا مجدداً - خلال زيارتهما الأخيرة لموسكو - اهتمام واشنطن بتسوية الصراع الأوكراني.