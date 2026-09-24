علوم الرياضة بالمنصورة تنظم ندوة حول حقوق وواجبات الطالب الجامعي

نظمت كلية علوم الرياضة بجامعة المنصورة ندوة تثقيفية بعنوان «حقوق وواجبات الطالب الجامعي.. ما لك وما عليك»، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور أحمد عبد العظيم، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور أشرف عثمان عبد المطلب، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور هشام حجازي عبد الحميد، رئيس قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، ومقرر الندوة الدكتور أحمد الطنبولي، رئيس لجنة الندوات والمؤتمرات ومنسق الأنشطة الطلابية، وبحضور عدد من اتحاد الطلاب، وأسرة طلاب من أجل مصر

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وتناولت الندوة حقوق الطالب الجامعي وواجباته، والتعريف بالحقوق الأكاديمية والخدمية التي تتيحها الجامعة، وكيفية الاستفادة منها في إطار اللوائح والقواعد المنظمة للعمل الجامعي، إلى جانب توضيح مسؤوليات الطالب داخل الكلية والجامعة.

وشملت المحاور أهمية الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للعملية التعليمية، والانتظام في المحاضرات والتدريبات، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة، والحفاظ على المنشآت والممتلكات الجامعية، والالتزام بالسلوك المناسب داخل الحرم الجامعي.

كما تناولت الندوة العلاقة بين الحقوق والواجبات، وضرورة التزام الطالب بأداء واجباته بالتوازي مع حصوله على حقوقه، بما يساعد على انتظام العملية التعليمية والحفاظ على بيئة جامعية يسودها الاحترام والانضباط.

وتطرقت الندوة إلى قواعد التعامل داخل الجامعة، وأهمية احترام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والزملاء، مع توضيح الإجراءات والقنوات الرسمية التي يمكن للطالب الرجوع إليها عند وجود مشكلة أو شكوى، بما يضمن عرضها والتعامل معها وفقًا للوائح المنظمة.

كما تناولت الندوة دور الطالب في الحياة الجامعية، وأهمية مشاركته في الأنشطة والفعاليات إلى جانب دراسته، لما لذلك من دور في تنمية مهاراته وقدرته على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار.

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