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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء| حظك اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026: كسب مبالغ جيدة

برج العذراء
برج العذراء
نهى هجرس

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

نرصد لكم توقعات برج العذراء اليوم الجمعة  25 سبتمبر  2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج العذراء وحظك اليوم 25 سبتمبر 2026

 من المرجح أن تشهد نتائج متباينة خلال اليوم، لذا، من الحكمة التخطيط المسبق قبل الشروع في أي نشاط، وقد تحتاج أيضاً إلى تحسين مهارات التواصل لديك

توقعات برج العذراء مهنيا

ستكون مشغولاً طوال اليوم لأن مهام العمل قد تكون صعبة بعض الشيء، ستبذل قصارى جهدك لإنجاز مسؤولياتك بكفاءة

توقعات برج العذراء عاطفيا

من المرجح أن تسود السعادة العامة في الأسرة، قد يكون كلامك قاسياً بعض الشيء، لذا عليك الانتباه لذلك

توقعات برج العذراء ماليا 

 من المرجح أن تكون المكاسب المالية جيدة، لكنك ستنفق المبلغ نفسه على عائلتك، قد لا تتمكن من الاستمتاع بالمال بشكل كامل نظراً لزيادة النفقات

توقعات برج العذراء صحيا 

من غير المرجح أن تعاني من مشاكل صحية، استغل وقتك على أكمل وجه

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