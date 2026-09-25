نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور بإطلالة عصرية.. صور

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نانسي عجرم

تألقت نانسي عجرم في أحدث ظهور بإطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات موضة صيف 2026، حيث ارتدت شورت مقلم جمع بين اللون الأبيض و اللبني ونسقت معه شورت نفس الألوان.

أنتعلت نانسي عجرم حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت نانسي عجرم بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمالها.