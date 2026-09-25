كيف تكتشف مرض الكلى؟

يُقدّر عدد البالغين المصابين بأمراض الكلى بنحو 35.5 مليون شخص، ومعظمهم لا يعلمون بإصابتهم، ورغم أن الطريقة الوحيدة للتأكد من الإصابة بأمراض الكلى هي إجراء الفحوصات، إلا أن هناك علامات يجب الانتباه إليها.

علامات تدل على أمراض الكلى

1. انخفاض الطاقة أو صعوبة التركيز

قد يؤدي انخفاض وظائف الكلى الحاد إلى تراكم السموم والشوائب في الدم، مما قد يسبب الشعور بالتعب والضعف وصعوبة التركيز، ومن مضاعفات أمراض الكلى الأخرى فقر الدم، الذي قد يسبب الضعف والإرهاق.

2. صعوبة النوم

عندما لا تقوم الكليتان بتصفية السموم بشكل صحيح، تبقى السموم في الدم بدلاً من خروجها من الجسم عبر البول، مما قد يُسبب صعوبة في النوم، كما توجد علاقة بين السمنة وأمراض الكلى المزمنة، ويُعد انقطاع النفس النومي أكثر شيوعاً لدى مرضى الكلى مقارنةً بعامة الناس

3. جفاف وحكة في الجلد

تؤدي الكلى السليمة وظائف حيوية عديدة، فهي تُزيل الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، وتُساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتُحافظ على قوة العظام، وتعمل على الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن في الدم، وقد يكون جفاف الجلد وحكته علامة على أمراض المعادن والعظام التي غالباً ما تُصاحب أمراض الكلى المتقدمة، أو عندما تعجز الكلى عن الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمغذيات في الدم

4. التبول بشكل متكرر

إذا شعرتَ بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصةً في الليل، فقد يكون ذلك علامة على مرض في الكلى، فعندما تتضرر مرشحات الكلى، قد يزداد الشعور بالحاجة إلى التبول، وفي بعض الأحيان، قد يكون ذلك أيضًا علامة على التهاب المسالك البولية أو تضخم البروستاتا لدى الرجال.

5. وجود دم في البول

تحافظ الكلى السليمة عادةً على خلايا الدم داخل الجسم أثناء تصفية الفضلات من الدم لتكوين البول، ولكن عند تلف مرشحات الكلى، قد تبدأ هذه الخلايا بالتسرب إلى البول، إضافةً إلى كونها مؤشراً على أمراض الكلى، قد يشير وجود الدم في البول إلى وجود أورام أو حصى في الكلى أو عدوى.