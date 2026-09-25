محافظ الوادي الجديد: ضبط 20 طن مواد بترولية مغشوشة قبل وصولها للمستهلك بالفرافرة

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، ضبط سيارة قادمة من إحدى المحافظات المجاورة محملة بـ 20 طن من المواد البترولية المغشوشة وذلك قبل تداولها بالأسواق، بالتنسيق والتعاون بين مديرية التموين ومديرية أمن الوادي الجديد.

وثمّنت المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة في الحفاظ على حق المواطن، موضحةً أن الحملة جاءت عقب ورود إخطار ومعلومات تفيد بشبهة قيام إحدى محطات الوقود بمركز الفرافرة بغش المنتجات البترولية وتداولها، حيث تم تكثيف الجهود لتتبع خط سير الشحنة المشتبه بها، والتي أسفرت عن ضبط السيارة المحملة بالكميات المغشوشة.

وأكدت المحافظ أنه تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددةً على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحطات والمحلات التجارية لضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وردع أي محاولات للتلاعب أو الغش التجاري، مؤكدةً أنه لا تهاون فيما يمس حق المواطن.