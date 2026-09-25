رئيس كازاخستان يعلن الحداد الوطني عقب مقتل 14 عسكريا خلال تدريبات بحرية

أ ش أ

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، الحداد الوطني عقب مقتل 14 عسكريا خلال تدريبات بحرية على ساحل بحر قزوين.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم /الجمعة/ أن الحادث وقع أمس في منطقة "مانجستاو الغربية"، بعدما جرفت المياه 17 عسكريا إلى عرض البحر؛ إثر تدهور مفاجئ في الأحوال الجوية.

وقد تم إنقاذ ثلاثة عسكريين، بينما لقي 14 آخرين حتفهم في أحد أكثر الحوادث العسكرية دموية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وقد أمر توكاييف بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في ملابسات الحادث، وفتح تحقيق جنائي في الواقعة.