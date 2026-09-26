سعر أوسط أعيرة الذهب في الصاغة الآن

شهد سعر أوسط أعيرة الذهب مع بدء تداولات اليوم السبت 26-9-2026، دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلي.

آخر تحديث لعيار 21

وسجل أخر تحديث لـ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5365 جنيها للشراء و 5331 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب درجات مستقرة دون تغيير يذكر في أغلب أعيرة المعدن الأصفر.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6260 جنيها.

تحركات الذهب

أظهرت تعاملات سعر الذهب في مصر أمس زيادة طفيفة لم تجاوز حاجز الـ 35 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7154 جنيها للشراء و7108 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6558 جنيها للشراء و 6516 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6260 جنيها للشراء و 6220 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5365 جنيها للشراء و 5331 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.08 ألف جنيه للشراء و 49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4296 دولارا للشراء و 4995 دولارا للبيع.

سعر الذهب في السوق العالمية

انخفضت أسعار الذهب اليوم وتراجع ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4361.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 4400 دولار.

وارتفع الدولار، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال جيم ويكوف محلل ​السوق في بورصة الذهب الأمريكية "نشهد مخاوف مستمرة بين المضاربين على ​تشديد السياسة النقدية الأمريكية، والتي دفعت مؤشر الدولار إلى ⁠أعلى مستوياته في أكثر من شهرين يوم الجمعة.

وتؤثر هذه العوامل ​السلبية على المعادن الثمينة".

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى ​أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 88 بالمئة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول.

وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار ​الفائدة المرتفعة قد تحد من الطلب عليه بالنظر إلى أنها تزيد ​من جاذبية الأصول التي تدر عائدا.

وزادت مخاوف التضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة منذ ‌اندلاع ⁠الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما أجبر البنوك المركزية في أنحاء العالم على تشديد السياسة النقدية.

وهذا بدوره أدى إلى الضغط على أسعار الذهب التي انخفضت بنحو 17 بالمئة عن أعلى مستوياتها خلال ​جلسة 27 فبراير .