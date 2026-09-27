خطوة جديدة لدعم المزارعين.. ورشة بالغربية لتعزيز زراعة وتسويق السمسم

نظم مركز الزراعات التعاقدية، ورشة عمل موسعة بمقر مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في جهود توعية المزارعين لتعزيز منظومة الزراعات التعاقدية، وتوفير آليات تسويق آمنة للحد من المخاطر التي تواجه المزارعين.

أحد المحاصيل الزيتية والاستراتيجية الواعدة

وقالت الدكتورة هدى محمد رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أنه تم خلال ورشة العمل، تعريف بدور المركز وأهدافه وآليات العمل بالمنظومة، مع التركيز على محصول السمسم باعتباره أحد المحاصيل الزيتية والاستراتيجية الواعدة التي يمكن دعم إنتاجها وتسويقها من خلال التعاقد المسبق.

وجاءت ورشة العمل بحضور المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وقيادات المديرية، ومهندسي الإرشاد الزراعي، فضلا عن رؤساء الجمعيات الزراعية، وعدد من مزارعي المحافظة.

وتناولت ورشة العمل التعريف بالدور المحوري لمركز الزراعات التعاقدية في تنظيم العلاقة القانونية والتجارية بين المزارع والجهات التسويقية، بما يضمن توفير مسار تسويقي واضح ومسبق للإنتاج، ويشجع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل ذات الطلب العالي، كما شهدت الورشة اهتماماً خاصاً بمحصول السمسم، ومناقشة آليات التوسع في زراعته بمحافظة الغربية، وربط المساحات المنزرعة باحتياجات الأسواق والجهات المستفيدة، بما يحقق التوازن بين الإنتاج والتسويق ويضمن هامش ربح مجزي للمزارع.



وتطرقت الورشة إلى أهمية تكامل الجانب التسويقي مع الجانب الفني، من خلال توعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة لمحصول السمسم والتزامهم بالتوصيات الإرشادية لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وجودة ممكنة.



وأكدت رجب على أهمية دور الجمعيات الزراعية ومهندسي الإرشاد الزراعي باعتبارهم حلقة الوصل المباشرة مع المزارعين، مشددةً على أن نجاح المنظومة يرتبط وثيقاً برفع وعي المزارع وتجميع المنتجات لتسهيل عمليات التسويق وفق الضوابط المنظمة.

وشددت على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مركز الزراعات التعاقدية ومديرية الزراعة والجمعيات الزراعية بالغربية، وتكثيف الجهود لتوسيع قاعدة المزارعين المستفيدين من المنظومة، بما يعزز التكامل بين الإنتاج والتسويق ويخدم القطاع الزراعي.