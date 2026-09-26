تراجع أسعار الألماس يضغط على اقتصاد بوتسوانا.. وموديز تخفض تصنيفها الائتماني

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خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بوتسوانا طويل الأجل للعملة المحلية والعملات الأجنبية إلى Baa2 من Baa1، بسبب توقعات بتدهور أوضاع المالية العامة.

وقالت وكالة "موديز" إن انخفاض إيرادات الألماس وتراجع حصيلة الإيرادات من الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي إلى جانب ضعف إيرادات الإجراءات الضريبية الجديدة أضر بالمالية العامة للبلاد.

ويأتي الخفض للمرة الثانية خلال أقل من عام، ليصبح التصنيف السيادي للبلاد على بُعد درجتين فقط من مستوى التصنيف عالي المخاطر.

ويرتبط تدهور الوضع المالي بتراجع سوق الألماس العالمي، الذي يمثل نحو ثلث الإيرادات الوطنية لبوتسوانا وثلاثة أرباع عائداتها من النقد الأجنبي.

وحذرت "موديز" من إمكانية خفض التصنيف مجددًا لبوتسوانا إذا قررت حكومة البلاد زيادة استثمارها في شركة "دي بيرز" البريطانية-الجنوب أفريقية لتجارة الألماس من خلال تمويل يعتمد على الاقتراض، وذلك في سياق صفقة بيع شركة "أنجلو أمريكان" البريطانية المتخصصة في التعدين لحصتها في شركة "دي بيرز" خلال الربع الأخير من العام.

فيما عدلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، بدعم من تحسن استجابة السياسة المالية واحتمال تعافي إيرادات الألماس بصورة أكثر استدامة.



