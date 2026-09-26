مدرسة بالإسماعيلية تحذر الطلاب من إدخال الأدوات الحادة

وجهت إدارة إحدى المدارس الخاصة للغات بمحافظة الإسماعيلية تحذيرًا مهمًا إلى جميع الطلاب، شددت خلاله على حظر إحضار أي نوع من المقصات أو الأدوات الحادة إلى المدرسة، مهما كان شكلها أو خاماتها.

وأكدت الإدارة أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب وزملائهم، لما قد تمثله تلك الأدوات من خطورة داخل المدرسة.

وأعلنت الإدارة أنه اعتبارًا من غدٍ سيتم اتخاذ إجراءات لمصادرة مثل هذه الأدوات، من خلال لجنة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدرسة، في إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

وشددت إدارة المدرسة على ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم اصطحاب أي أدوات حادة داخل المدرسة.