مدير تعليم جنوب سيناء: مصلحة الطلاب أولا.. ومتابعة ميدانية مستمرة للمدارس

أكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن مصلحة الطلاب تأتي على رأس أولويات العمل داخل المديرية، مشددة على أهمية تذليل العقبات التي تواجه المدارس، بما يسهم في انتظام العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب.

جاء ذلك خلال لقاء حواري عُقد بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة عدد من الملفات التعليمية، وفي مقدمتها مدى توافر المعلمين في مختلف التخصصات، وتنظيم مجموعات الدعم والتقوية داخل المدارس، وآليات تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، إلى جانب متابعة مدى اكتمال الجهاز الإداري بكل مدرسة.

وأكدت مدير المديرية أن العمل بروح الفريق، والمرونة في التعامل، والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها مجالس الأمناء، من شأنه دعم استقرار العملية التعليمية والمساهمة في حل المشكلات وتذليل العقبات داخل المدارس.

وشددت الدكتورة وفاء رضا على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لخروج الطلاب، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من اليوم الدراسي وعدم حدوث أي قصور في تنفيذ الجدول المدرسي، مع الاهتمام برفع المستوى الدراسي للطلاب، خاصة في الوديان والتجمعات.

وأوضحت أنه جرى اختيار عدد من المعلمين المتميزين لتقديم شروحات وافية للمناهج الدراسية المقررة عبر الإنترنت، ضمن جهود المديرية لتوفير خدمة تعليمية متميزة ودعم الطلاب، على أن تُنشر هذه المواد عبر الصفحة الرسمية للعلاقات العامة بالمديرية، لتعميم الاستفادة منها.

كما أكدت أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والمعلمين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل المدارس ورفع كفاءة العملية التعليمية على مستوى المحافظة.

وأشارت مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء إلى موافقة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، على توفير سيارة أسبوعيًا من الوحدات المحلية بكل مدينة لخدمة القوافل التي تستهدف متابعة أداء المدارس ميدانيًا، خاصة في الوديان والتجمعات، والوقوف على احتياجاتها والعمل على تذليل العقبات التي تواجه العملية .